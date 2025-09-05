VIDEO. Slēptais nāks gaismā? Bražei pieprasa atbildēt uz nepatīkamiem jautājumiem par pagātni 0
Virknei deputātu no Saeimas frakcijas “Apvienotais saraksts”, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība un Liepājas partija radušies jautājumi par ārlietu ministres Baibas Bražes dzīves gājumu, darba pieredzi, kā arī vidi un apstākļiem, kas veidojuši viņas vērtību un principu sistēmu, vēsta nra.lv.
Lai sabiedrībai būtu pieejama pilnīga un precīza informācija par tik augstu amatpersonu kāda ir Baiba Braže, vakar, 4. septembrī, deputāti Saeimas Prezidijam iesnieguši pieprasījumu ārlietu ministrei Baibai Bražei par informācijas sniegšanu. Deputāti vēlas viest skaidrību par atsevišķām epizodēm ministres biogrāfijā.
“Apvienotā saraksta deputāti pievērsa uzmanību kādām dīvainām metamorfozēm. Metamorfozes dabā ir kāpura pārvēršanas par skaistu tauriņu. Šeit ir reversā metamorfoze, proti, kā tauriņš pārvērties atkal kāpurā,” Saeimas sēdē deputātu interesi par B. Bražes pagātni tēlaini skaidroja Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (Apvienotais saraksts).
B. Bražei deputātiem un sabiedrībai nāksies skaidrot, kāpēc Saeimā iesniegtajā CV kā kādreizējā darba vieta nebija norādīta Latvijas Jaunatnes progresa savienība (LĻKJS tieša mantiniece), ja publikācijā “Facebook” tā norādīta kā darba vieta 1990. gadā; kādi bija darbā pienākumi un samaksa, darbojoties šajā savienībā.
Deputāti vēlas zināt, vai B. Braže 1991. gada 20. decembri sāka darbu LJPS Centrālā komitejā starptautiskās sadarbības jautājumu koordinatora amatā; kādi bija pienākumi, darba samaksa, tiešie vadītāji un darba valoda šajā komitejā.
Tāpat deputātus mulsina fakts, ka CV ir norādīts, ka B. Braže 1989 – 1990. gadam strādāja par stažieri muitā, lai gan Latvijas Republikas muitas departaments tika dibināts 1990. gada 3. jūlijā.
Pēdējo gadu laikā atklātībā nākuši klajā vairāki gadījumi, kad deputātu kandidāti slēpuši faktus no savas biogrāfijas vai arī tos sagrozījuši sev vēlamā virzienā.