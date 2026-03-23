Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Bez šī veikala ciems paliks tukšs: Austrumu pierobežas uzņēmēji cer uz ES atbalstu 0

19:02, 23. marts 2026
Laba ziņa uzņēmējiem Austrumu pierobežā – jau tuvākajā laikā Eiropas Savienība varētu sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kuri cīnās par izdzīvošanu.

Šobrīd politiķi Briselē strādā pie jaunā daudzgadu budžeta, kurā varētu iekļaut arī atbalstu vitāli svarīgu pakalpojumu pieejamībai Austurmu pierobežā. Ja ieceri atbalstīs, pirmo finansējumu uzņēmēji varētu saņemt jau nākamgad, vēsta 360TV Ziņas.

Veikala saimniece Dzintra Sprudzāne neslēpj, ka pircēju kļūst arvien mazāk un uzņēmums strādā teju “pa nullēm”. Veikala durvis joprojām ir atvērtas galvenokārt iedzīvotāju lūgumu dēļ, nevis peļņas nolūkos, jo saimniece saprot, ka bez šīs bodes ciems paliks pilnīgā izolācijā.

Vietējie ļaudis pat nespēj iztēloties savu ikdienu, ja veikals tiktu slēgts. Iedzīvotājiem Antrai, Dainim un Marijai šī ir ne tikai vieta, kur iegādāties maizi, bet arī vienīgais sociālais punkts, kur satikties un aprunāties. Pensionāriem, kuriem nav sava transporta, brauciens uz lielāku centru ir dārgs un sarežģīts prieks.

Saimniece atzīst, ka pašreizējā situācijā nav iespēju pat tādiem elementāriem remontdarbiem kā jumta nomaiņa, jo visi līdzekļi tiek novirzīti izdzīvošanai. Veikals pastāv jau divdesmit gadus, taču laika gaitā darbinieku skaits sarucis no trim līdz vienai pārdevējai.

Pārdevēja Santa šobrīd pilda vairākas funkcijas – viņa ir gan preču pasūtītāja, gan apkopēja un pat telpu kurinātāja, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamāko.

Briežuciema veikalu virs ūdens šobrīd notur tikai saimnieces uzņēmība un citu viņai piederošo objektu, piemēram, kafejnīcas un veikala Balvos, atbalsts.

Vietējie iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji uzskata, ka Rīgā pieņemtā reģionu politika iztukšo laukus – slēgtas skolas un pasta nodaļas, likvidēti autobusu maršruti, un tas viss tiešā mērā samazina klientu skaitu mazajos lauku uzņēmumos.

Baltinavas apvienības pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore uzsver, ka atbalsts pierobežas uzņēmējiem bija nepieciešams jau sen, lai noturētu ģimenes uz vietas un neļautu laukiem pilnībā izmirt.

Jaunā ziņa par Eiropas Parlamenta ieceri atbalstīt uz iznīcības robežas esošos uzņēmējus Austrumu pierobežā veikala vadītājai Dzintrai ir kā negaidīts glābšanas riņķis. Viņa saka, ka tas dotu spēku turpināt cīnīties.

Tomēr vietējie paliek piesardzīgi un nav naivi – pirms piecpadsmit gadiem tieši šajā ēkā toreizējie valsts vadītāji solīja atbalstīt pierobežu, taču šie solījumi palikuši vien uz papīra.

Šobrīd iedzīvotāji gaida reālu rīcību, cerot, ka Eiropas atbalsts sasniegs Briežuciemu ātrāk nekā pēdējie tā iedzīvotāji izlems sakravāt somas un doties prom.

