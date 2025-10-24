Biedējoša vai vilinoša nākotne? Masks izveido robotu armiju un sola neticamu dzīvi visiem planētas iedzīvotājiem 0
Īlons Masks ir paziņojis, ka “Optimus” un “Tesla” robotu armija spēs atbrīvot cilvēci no nabadzības un smaga darba, raksta dialog.ua.
Īlons Masks atkal ir pārsteidzis pasauli ar saviem grandiozajiem plāniem. Elektroautomobiļu pārdošanas ziņojuma vietā viņš iztēlojās nākotni, kurā roboti un bezvadītāju taksometri radīs sabiedrību, kas ir brīva no vajadzībām un rutīnas, ziņo CNBC.
“Tesla” ceturkšņa peļņas pārskata laikā miljardieris Īlons Masks nekoncentrējās uz pārdošanas apjomiem, bet gan uz divu projektu perspektīvām: “Optimus” robotiem un robotaksometru pakalpojumu “Cybercab”. Masks apgalvoja, ka šie projekti palīdzēs veidot pasauli, kurā cilvēki būs atbrīvoti no darba un nabadzība būs izskausta uz visiem laikiem.
Pēc Maska teiktā, robotu pilna mēroga ražošana sāksies jau nākamā gada beigās. Uzņēmējs apgalvo, ka šīs mašīnas spēs veikt ķirurģiskas operācijas, lai gan iepriekš tika apspriests, ka tās darbosies tikai rūpnīcās un cilvēku aprūpei.
Lai gan “Tesla” tīrā peļņa samazinājās par 37 % līdz 1,37 miljardiem ASV dolāru, uzņēmums saglabāja ieņēmumu pieaugumu: kopējie ieņēmumi palielinājās par 12 % līdz 28 miljardiem ASV dolāru.
Tomēr investorus pievīla elektroautomobiļu piegāžu prognožu trūkums, un Masks apzināti novirzīja uzmanību uz “jaunu robotikas ēru “. Viņš īpašu uzmanību pievērsa robotaksšu attīstībai, kas, viņaprāt, izraisīs “šokējošu jaunu realitāti”.
Pēc programmatūras atjauninājuma miljoniem Tesla transportlīdzekļu varētu kļūt pilnībā autonomi, un pakalpojuma ieviešana ASV sāksies Ostinā un 8–10 citās lielākajās pilsētās. Viņš plāno saražot 2 miljonus robotakšu gadā.
Uzņēmējs savu projektu panākumus saistīja arī ar personīgo finanšu plānu. Viņš lūdza akcionāriem apstiprināt desmit gadu kompensācijas programmu līdz 1 triljonam dolāru, norādot, ka bez tās viņš nespēs “saglabāt kontroli” pār savu nākotnes robotu armiju un īstenot savu ambiciozo nākotnes vīziju.