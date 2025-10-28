Deputāts Igors Kuzmuks piedalās Rīgas domes sēdē.
Deputāts Igors Kuzmuks piedalās Rīgas domes sēdē.
Foto – LETA

Bijušajam Rīgas domniekam Kuzmukam divi gadi cietumā par krievu atbalstīšanu Ukrainas karā 26

Sanita Kārkliņa
18:15, 28. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Rīgas apgabaltiesa otrdien bijušajam Rīgas domes “Saskaņas” deputātam piemērojusi divu gadu cietumsodu par to, ka viņš atbalstīja Ukrainā notiekošā bruņotā konflikta finansēšanu, noskaidroja aģentūra LETA.

Tiesa Kuzmuku sodīja ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un probācijas uzraudzību uz vienu gadu. Iepriekš piemērotie drošības līdzekļi tika mainīti uz apcietinājumu, Kuzmuku apcietinot tiesas zālē, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Spriedumu vēl varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā pilnībā Kuzmuku attaisnoja. Spriedums tika pārsūdzēts apgabaltiesā.

Prokuratūras ieskatā

apsūdzētais savā “Telegram” kanālā pārpublicēja aicinājumu finansēt un nodrošināt ar mantu Krievijas bruņotos spēkus,

kuru darbība ir vērsta pret Ukrainas teritoriālo neaizskaramību un politisko neatkarību, aģentūra LETA uzzināja prokuratūrā.

Kuzmuka vārds izskanēja arī iepriekš, kad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments vērtējis Rīgas Vingrošanas skolas sporta trenera, kādreizējā Rīgas domes deputāta no “Saskaņas” Kuzmuka rīcību saistībā ar Krieviju slavinošām aktivitātēm. Kā toreiz novēroja LETA, Kuzmuks savā “Facebook” kontā publicējis Krieviju slavinošus ierakstus.

Departaments toreiz norādīja, ka Vingrošanas skolas direktors veicis pārrunas ar Kuzmuku, aicinot skaidrot rīcības motīvus, tiesiskos un ētiskos aspektus, kā arī izvērtēt savas publikācijas un komentārus sociālajos tīklos. Vienlaikus skolas direktors esot brīdinājis Kuzmuku, ka, ja tiks veiktas darbības, kas nelabvēlīgi ietekmēs skolas reputāciju, tiks lemts par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Kuzmuks atkārtoti startēja 2020. gada Rīgas domes vēlēšanās, taču pašvaldībā neiekļuva.

