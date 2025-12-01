“Grūtnieču kombinācija!” “McDonald’s” jaunais piedāvājums izsauc sajūsmu restorāna apmeklētāju vidū 2
Neparastas ēdienu kombinācijas cilvēkiem bieži raisa gan pārsteigumu, gan sajūsmu. Nereti cilvēki mēdz eksperimentēt ar ēdieniem un savienot brīžiem šķietami nesavienojamas garšas, piemēram, saldo ar sāļo.
Bieži vien sociālajos tīklos var novērot, ka, piemēram, amerikāņi ir iecienījuši, dodoties uz ātrās ēdināšanas restorāniem, pasūtīt frī kartupeļus, saldējumu, un tos ēst vienlaicīgi, izmantojot saldējumu kā mērci. Šķiet nedaudz dīvaini, piekritīsiet? Taču nu tas noticis arī pie mums. Sociālajos tīklos cilvēki dalījušies ar to, ka tagad McDonld’s restorāni savā ēdienkartē iekļāvuši saldo kartupeļu frī ar vaniļas saldējumu un karameļu uzlējumu. Jāatzīmē gan viens, ka šāds piedāvājums ir pieejams tikai ierobežotu laiku.
Soctīklotāji norāda, ka šī kombinācija raksturojama kā tas, ko vēlas ēst grūtnieces. Kā zināms, nereti tieši grūtniecības laikā sievietes mēdz kombinēt visdažādākos pārtikas produktus. Taču citi komentētāji norāda, ka šāda kombinācija viņiem tīri labi iet pie sirds.