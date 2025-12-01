Latgalē privātmājā atrod vīrieša līķi – pēc pāris dienām policija apcietina viņa radinieku 0
Aizvadītajā mēnesī Latgalē par tuvinieka nosišanu aizturēts un apcietināts vīrietis, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
19. novembrī VP Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Augšdaugavas novada Višķu pagastā savā privātmājā ir atrasts 1961. gada dzimuša vīrieša līķis. Likumsargi pēc informācijas saņemšanas devās uz notikuma vietu.
Amatpersonas uz mirušā vīrieša ķermeņa un sejas konstatēja miesas bojājumus. Sākotnēji notikuma vietā mirušā vīrieša tuvinieks likumsargiem skaidroja, ka miesas bojājumus persona guvusi pirms divām dienām, kad viņu piekāva nenoskaidrotas personas.
VP tika sākts kriminālprocess par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā rezultātā iestājās cietušā nāve. Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonām izdevās noskaidrot iespējamo vainīgo personu. Likumsargi 21. novembrī aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā 1987. gadā dzimušu vīrieti – notikuma vietā sastapto mirušā vīrieša tuvinieku.
Tiesa apmierināja VP lūgumu, un vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Likumsargi turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un skaidro nozieguma motīvu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas, proti, par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, vai par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.