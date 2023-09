Foto: Buravleva Stock/SHUTTERSTOCK ilustrācija

Bīstamie trombi. Kā ārstē trombozi?







Autors: Anda Hailova, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pietūkums, stipras sāpes vienā kājā, visticamāk, liecina par kāju vēnu trombozi. Tas ir stāvoklis, ko nekādā gadījumā nevajag atstāt bez ievērības vai uzsākt pašārstēšanos, bet gan lūgt flebologa jeb vēnu daktera konsultāciju.

Kas ir trombs

Tas ir asiņu receklis, kas izveidojies, salīpot kopā trombocītiem un citām asinsšūnām. Tā var notikt, ja, piemēram, kādas traumas dēļ plīsis asinsvadiņš. Trombs aizsprosto bojājuma vietu, lai tā vairs neasiņotu.

Ja trombs jeb asiņu receklis izveidojies kājas vēnā, rodas tās nosprostojums, asiņu atteces traucējumi, kāja pietūkst un sāp. Dziļo vēnu trombozes gadījumā kāja piepampst pakāpeniski, skaidro ķirurgs, flebologs Rets Vīgants.

Trombi var veidoties jebkurā vecumā, piemēram, ja tiek veikta nopietna operācija, ja gadījies iekļūt negadījumā, gūstot lūzumus vai citus nopietnus savainojumus. Reizēm tas saistīts ar organisma dehidratāciju (izteikts šķidruma zudums), onkoloģiskām slimībām, sirds un asinsvadu slimībām, neārstētām virspusējo vēnu slimībām. Augsts risks ir arī guļošiem pacientiem, kuriem ir ierobežotas kustības.

Dziļo vēnu tromboze var radīt nopietnas problēmas – ja tromboze progresē, t.i., trombi kļūst lielāki, slēdzot plašākus vēnu segmentus, palielinās risks, ka tie atrausies un ar asiņu straumi nonāks plaušu artērijās, radot to nosprostojumu jeb trombemboliju (dzīvībai bīstama situācija). Trombi var nonākt arī galvas smadzeņu artērijās, izraisot pēkšņu vienas ķermeņa puses un sejas paralīzi.

“Svarīgi pēc iespējas ātrāk noteikt diagnozi un ārstēšanu, lai trombu likvidētu. Darot to novēloti, pieaug dziļo vēnu mazspējas attīstības risks. Trombi var sabojāt vēnu vārstulītes, kas palīdz nodrošināt venozo asiņu plūsmu no kājām atpakaļ uz sirdi,” brīdina ārsts.

Kā ārstē trombozi

Ārstēšanā kompresijas terapija tiek kombinēta ar medikamentozu terapiju. “Tas nozīmē, ka slimā kāja sākumā tiek saitēta ar speciālām īsa iestiepuma elastīgajām saitēm, vēlāk kompresiju nodrošina medicīniska kompresijas zeķe. Paralēli sāk medikamentozu ārstēšanu, izmantojot tiešos un netiešos antikoagulantus – tas notiek ambulatori speciālistu uzraudzībā. Vienlaikus svarīgi būt fiziski aktīvam, tādējādi novēršot jaunu trombu veidošanās risku,” stāsta speciālists.

Trombs, kas izveidojies nesen, labi padodas medikamentu iedarbībai, nereti to var izšķīdināt bez pēdām, un cilvēks dzīvo tālāk, it kā nekas nebūtu noticis. Ielaistos vai nepareizi ārstētos gadījumos trombs atstāj vēnā rētas, kas izraisa dziļo vēnu mazspēju, tā savukārt rada posttrombotisko sindromu. Tad kājas tūska, vielmaiņas traucējumi, hiperpigmentācija, sīki sadzīviski apakšstilba savainojumi var izraisīt trofisko čūlu, jo brūces dzīst slikti. “Venozo asiņu sastrēguma dēļ rodas lokāls audu iekaisums, kas aptver arvien plašākus audu slāņus, cilvēks cenšas pēc iespējas mazāk kustināt kāju, līdz ar to netiek nodarbināti muskuļi, kas palīdz asinīm virzīties pa kāju vēnām uz augšu, mazkustīgums veicina arī locītavu problēmas un citas kaites – rodas apburtais loks, no kura tikt ārā ir ļoti grūti. Tāpēc ir svarīgi laikus ārstēt vēnu slimības, lai nebūtu jācīnās ar sekām, kas vienmēr ir grūtāk,” iesaka Rets Vīgants.

Ne visiem veidojas

Trombu veidošanās risks visiem nav vienāds. “Trombofilija var būt iedzimta, bet var būt arī dzīves laikā iegūti trombofili stāvokļi, kad trombu veidošanās risks ir stipri paaugstināts. Iedzimtas trombofilijas gadījumā ir pamats pārskatīt savu dzīves un darba veidu un reizēm nākas pieņemt lēmumu par profesijas maiņu, jo, piemēram, tālbraucēja šofera darbs var izrādīties viņa veselībai pārāk riskants. Tad arī turpmāk ikdienā būs jāvalkā vēnu kompresijas zeķes un lielas slodzes gadījumā profilaktiskās devās jālieto medikamenti,” stāsta flebologs Vīgants.

Ja vēnu tromboze reiz bijusi kādam no vecākiem vai vecvecākiem, vērts pārliecināties, kādā stāvoklī ir paša vēnas, kaut gan pagaidām nekādu sūdzību nav.

“Veicot ultraskaņas diagnostiku, varam atklāt vēnu mazspēju, kas pagaidām nav redzama, ja nepieciešams, šo problēmu sekmīgi risināt un nepieļaut nopietnu slimību rašanos nākotnē. Turklāt, atnākot uz ultraskaņas diagnostiku, uz ekrāna varam parādīt, kur ir dziļās vēnas, kur virspusējās, izskaidrot, ka tās darbojas normāli – tad atkritīs arī dziļi apziņā iesēdusies doma tiem, kuri domā, ka viņu vēnas ir slimas.”

UZZIŅA

Staigājot un kustoties tiek vairāk nodarbināti kāju muskuļi, kas strādājot masē vēnas, un tas veicina labāku asiņu atplūdi no tām.