Publicitātes foto

Briti izdomājuši veidu, kā liegt bērniem piekļūt pornogrāfijas vietnēm







Britiem, iespējams, būs jāaugšupielādē “selfijs” jeb pašbilde, lai pierādītu, ka ir pietiekami veci, lai varētu skatīties pornogrāfiju tiešsaistē, ziņo “Daily Mail”.

Pieaugušajiem paredzētajām vietnēm var tikt pieprasīts izmantot sejas skenēšanas tehnoloģiju, lai apstiprinātu, ka ikviens, kas izmanto šo vietni, ir sasniedzis atbilstošu vecumu. Noteikums paredzēts, lai bērni nevarētu piekļūt pornogrāfijai.

Tiktu izmantots mākslīgais intelekts, kam būtu jānosaka cilvēka vecums, salīdzinot fotoattēlu ar tūkstošiem citu attēlu, kas atrodas datubāzē.

Atšķirībā no citām vecuma pārbaudes metodēm lietotājiem nebūtu jāaugšupielādē nekādi citi personas dati, izņemot pašbildi, tādējādi izvairoties no bažām par to, kur dati var tikt uzglabāti un kā izmantoti pēc to augšupielādes.

“Ofcom” izstrādātajos norādījumos teikts, ka tiek sagaidīts, ka pieaugušajiem paredzētas vietnes aizsargās jauniešus no seksuāla rakstura satura saskaņā ar Tiešsaistes drošības likumu.

Vidēji bērni ir tikai 13 gadus veci, kad viņi tiešsaistē pirmo reizi sastopas ar smagnēju pornogrāfiju.

Aptaujā atklājās, ka lielākā daļa britu atbalsta stingrāku pasākumu ieviešanu, taču puse sacīja, ka ir noraizējušies par savas personīgās un privātās informācijas nodošanu.

Pornogrāfijai var viegli piekļūt ļoti viegli – noklikšķinot tikai uz vienas pogas. Pētījumos atklāts, ka, piemēram, vardarbīgs saturs, liek pusaudžiem domāt, ka žņaugšana un iepļaukāšana ir normāla seksa sastāvdaļa.

Līdz 2025. gadam pieaugušajiem paredzētajām vietnēm un lietotnēm būs jāpaskaidro, kā tās aizsargā bērnus no piekļuves pornogrāfijai, pretējā gadījumā tām draudēs liels naudas sods – līdz pat 10% no viņu globālā apgrozījuma.

Regulators paziņoja, ka sagaida, ka pornogrāfijas vietnes sadarbosies, un uzskaitīja iespējamos vecuma regulēšanas pasākumus, kas, pēc tā domām, būtu ļoti efektīvi.

“Ofcom” izpilddirektore norādīja, ka “pornogrāfija ir pārāk viegli pieejama bērniem tiešsaistē, un ir skaidrs, ka jaunie tiešsaistes drošības likumi ir jāmaina”.

Tomēr Ekonomikas lietu institūta ziņojumā tika apgalvots, ka vecuma pārbaude apdraud lietotāju privātumu: “Interneta regulējums, kas vērsts uz pieaugušajiem paredzētu saturu, var apdraudēt interneta pamatprincipus, piemēram, vārda brīvību, privātumu un inovācijas. Pārmērīga regulēšana var novirzīt lietotājus uz mazāk kontrolētu un nedrošu vidi.”

Lai apkarotu nelikumīgas darbības, vienlaikus aizsargājot interneta brīvību, ir vajadzīga ciešāka pieeja, iesaistot valdības, nozari, pilsonisko sabiedrību un ekspertus.