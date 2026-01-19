Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Kolumbijā

Britu “Vanga”, ko iecienījusi arī Kardašjana, prognozē neparedzētu pavērsienu Harija un Meganas dzīvē 0

18:43, 19. janvāris 2026
Džeina Volasa, kura savu ekstranensorisko spēju dēļ karjeras laikā strādājusi ar tādām pasaules mēroga zvaigznēm kā Kima Kardašjana, Kailija Dženere un Keita Hadsone, ir iemantojusi tik lielu atpazīstamību, ka nereti tiek salīdzināta ar leģendāro bulgāru gaišreģi Vangu. Volasai nu piedēvē spēju paredzēt nozīmīgus pasaules notikumus, tostarp viņas kontā ir 11. septembra terorakts un karš Ukrainā.

Kā raksta portāls Mirror, gaišreģe nesen izteikusi prognozi par Saseksas hercoga un hercogienes nākotni, norādot, ka nākamie 12 mēneši viņiem būs īpaši saspringti un var noslēgties ar šokējošu paziņojumu. Pēc Volasas teiktā, 2026. gadā princim Harijam un Meganai Mārklai varētu piedzimt vēl viens bērns.

“Man šķiet, ka Megana šobrīd ir ļoti labā formā – emocionāli, garīgi, fiziski un dvēseliski. Viņas laulība ir stipra un stabila. Es izjūtu, ka būs ziņas par vēl vienu grūtniecību,” sacīja Volasa.

Vienlaikus gaišreģe skeptiski vērtē Meganas iespējamo atgriešanos aktiermākslā. Pēc viņas domām, hercogienes profesionālā nākotne drīzāk būs saistīta ar dažādu produktu attīstīšanu un zīmoliem, nevis pilnvērtīgu atgriešanos kino vai televīzijā. “Būs nelieli aktierdarbi, taču es nejūtu, ka viņa atgriezīsies iepriekšējā līmenī. Es redzu grūtniecību un jaunu produktu laišanu klajā,” piebilda Volasa.

Tie lēsts, ka šāds paziņojums par grūtniecību būtu negaidīts, jo 41 gadu vecais princis Harijs iepriekš publiski paudis, ka, ņemot vērā bažas par planētas nākotni un resursu izsīkumu, viņš vēlētos “maksimāli” divus bērnus.

Runājot par klimata pārmaiņām un vides krīzi, Harijs iepriekš atzinis, ka cilvēce jau dzīvo šo pārmaiņu vidū. “Mēs esam kā varde katlā, kur ūdens jau ir uzvārīts, un tas ir biedējoši,” viņš sacīja.

Princis arī atzina, ka viņa attieksme pret planētas aizsardzību vēl vairāk mainījusies pēc dēla Ārčija piedzimšanas, uzsverot, ka rūpes par Zemi viņam bijušas svarīgas gan pirms, gan pēc kļūšanas par tēvu.

Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Nigērijā
Megana Mārkla un princis Harijs Amerikā apmeklē labdarības pasākumu
Megana Mārkla un princis Harijs apmeklē "Invictus Games" atklāšanas ceremoniju Vācijā



Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

