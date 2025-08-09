Brīvdienas ir klāt! Vai nedēļas nogalē baudīsim saulīti? Laika prognoze sestdienai 0
Sestdiena Latvijā būs pārsvarā saulaina un silta, vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Naktī debesis daudzviet skaidrosies, no aizejošajiem mākoņiem dažviet vēl gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un vietām sabiezēs migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8..+14 grādiem.
Dienā, saulei sasildot gaisu, izaugs daži lielāki gubu mākoņi, kas atsevišķām vietām sagādās īslaicīgu lietu. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumu puses, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21..+26 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, sestdienas pievakarē – mainīga virziena vējš. Minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs +13 grādi, piepilsētā – ap +10 grādiem; dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +25 grādiem.