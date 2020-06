Publicitātes foto

Brīvprātīgais darbs un piedalīšanās dažādās nevalstisko organizāciju aktivitātēs ir tas, kas gan agrāk, gan šobrīd veicina sabiedrības saliedētību un palīdz pārvarēt dažādus izaicinājumus. Pat tagad, esot mūsu laikos, kad ārkārtas situācija ir beigusies, ir skaidrs, ka paies laiks, kamēr visi atkal tiksim uz kājām. Dažādas brīvprātīgā darba iespējas ir veids, kā atrast sev tīkamo un it īpaši jauniešiem šajā laikā palīdzēt pavadīt laiku kvalitatīvi un jēgpilni. Piedalīšanās nevalstisko organizāciju aktivitātēs ļauj attīstīt dzīvē noderīgas prasmes, sajusties daļai no kopienas un kā daudzi jaunatnes sektora cilvēki saka – nepazaudēt vasaru un šo laiku, kas mums ir dots.

Publicitātes foto

Pēdējos divus gadus organizācija Piedzīvojuma Gars īstenoja starptautisku brīvprātīgā darba projektu, kurā divas jaunas sievietes no Eiropas dzīvoja un mācījās Latvijā. Projekta laikā brīvprātīgie veidoja un īstenoja dažādas aktivitātes jauniešiem, ejot kopā dabā, izmantojot dažādas spēles un uzdevumus ārā, lai rosinātu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu jauniešos komandas darbu un veicinātu sociālo iekļaušanu jauniešu vidū gan skolā, gan ārpus skolas.

NOT ad-places-scripts.desktop-all-raksts1

Viena no brīvprātīgajām Piedzīvojuma Gars projektā “Woods of Wisdom” bija Rasa no Lietuvas. Rasai šī bija iespēja piedalīties brīvprātīgajā darbā kopā ar savu ģimeni – nu jau divgadīgo puiku Matas. Kaut arī sākumā Rasai bija šaubas, vai viņa vārēs visu paveikt kopā ar Matas, tad pieredze pierādīja, ka viss ir iespējams – Erasmus+ programmās var un ir iespējams būt kopā ar savu ģimeni. Dažkārt tas bija grūti, dažkārt pat ļoti grūti, bet bieži tas bija viegli un jautri, jo apkārtējie gan pieņem, gan arī paši mācās, ja apkārt skraida un darbojas viens superīgs jauns cilvēks! Rasas lielākie ieguvumi projektā bija gan personīgā, gan profesionālā izaugsme, kas ļāva uz pasauli, notikumiem un cilvēkiem pavērties vēl pieņemošākā un plašākā veidā. Apgūtās prasmes Rasa plāno izmantot, veidojot pati savu uzņēmumu, kas saistīts ar āra dzīvi un domāts tieši jauniem vecākiem ar bērniem. Vairāk par brīvprātīgo pieredzi lasi šeit.

Publicitātes foto

Projekts “Woods of Wisdom” īstenots ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” līdzfinansējumu. Vairāk par Eiropas Brīvprātīgo darbu un citiem jauniešu Eiropas savienības projektiem meklē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.