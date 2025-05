Foto. Scanpix/LETA

Brokoļi ir viens no veselīgākajiem dārzeņiem, kas bagāts ar vitamīniem un antioksidantiem, taču to nepareiza pagatavošana var sabojāt gan garšu, gan uzturvērtību.

Šis zaļais brīnums cēlies no Vidusjūras reģiona, kur to sāka kultivēt jau senajā Romā ap 6.gadsimtu, bet to izcelsme joprojām ir nedaudz miglaina – daži uzskata, ka tas nāk no Itālijas, kur to audzēja kā kāpostu paveidu.

Mūsdienās brokoļus kultivē visā pasaulē, īpaši vēsākos klimatiskajos apstākļos, jo tie labi aug temperatūrā no 18–24°C un ir izturīgi pret vieglu salu. Tos novāc, kad ziedkopas ir stingras un zaļas, pirms tās sāk ziedēt.

Brokoļi ir īsts uzturvielu dārgums – tajos ir C un K vitamīni, šķiedrvielas, folskābe un spēcīgi antioksidanti, piemēram, sulforafāns. Eksperti atklāj vienkāršu tehniku, kas saglabā brokoļu kraukšķīgumu, krāsu un barības vielas, padarot tos par gardu un veselīgu piedevu jebkurai maltītei.