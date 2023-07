Ceļazīmes “Melnais punkts” ieviešana – kāpēc mēs no Lietuvas pieredzes nevaram to vienkārši pārņemt? Ieteikt







Notiek diskusija par to, vai Latvijā nebūtu vērts ieviest ceļa zīmi “Melnais punkts”. Varbūt, ka to var ieviest digitāli, ka tajā brīdī mašīna-GPS noreaģē uz to, kad ceļā parādās bīstamais posms, nevis ceļazīme, ko daudzi nemaz neredz.

Kā piemēru TV24 raidījums “Preses klubs” nosauc posmu Dreiliņos – tur ir krustojums, kur Kaives iela, tur jāapstājas pie šķērsojuma un tur nemitīgi notiek avārijas. Tie, kas brauc pa šo ielu, pat neievēro uz ielas krāsotās bremzēšanas zīmes, vienkārši ir pieraduši braukt pāri krustojumam.

Viens uzskatāms piemērs – nesen uz Jūrmalas šosejas, no pagrieziena uz Liepājas šoseju līdz iebrauktuvei atkal bija pilnas šoseja mašīnām, kas normāli brauc uz jūru, bet iekļūst jau tradicionālajā korķī karstajā laikā, piemēru nosauc Juris Zvirbulis, Latvijas Automoto biedrības prezidents, Ceļu satiksmes drošības padomes loceklis.

Zvirbulis atgādina, ka šobrīd Jūrmalā var iebraukt brīvi un pēc tam samaksā līdz vakaram par iebraukšanu ar īsziņu vai internetā, vispār nav jāapstājas, iebraucot Jūrmalā.

“Bezmaz jātaisa kaut kāds speciālais koridors tiem, kas seko ziņām un var izbraukt raiti,” smejas raidījuma dalībnieks.

Pasaulē ir dažāda prakse, tepat kaimiņos Lietuvā, neredzu iemeslu, kāpēc mēs to nepārņemtu vienkārši zīmi “Melnais punkts”. Ar laiku, protams, to var ieviest elektroniski, pieļauj Zvirbulis