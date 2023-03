Foto: SHUTTERSTOCK

Ceļu būves prioritāte šogad – pagastu savienojumi ar novadu centriem, lai veicinātu iedzīvotāju mobilitāti Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kā ziņo Satiksmes ministrija (SM), no kopējā SM budžeta 46% jeb 341,9 miljoni eiro paredzēti autoceļu būvniecībai un uzturēšanas darbiem. Šogad plānots izbūvēt valsts autoceļus 632 km kopgarumā, prioritāri nodrošinot reģionālo un vietējo autoceļu infrastruktūras uzlabošanu, lai veicinātu iedzīvotāju mobilitāti reģionos.

“Finansējums autoceļu sakārtošanai ilgstoši nav bijis pietiekams, un arī šogad budžetā plānotie līdzekļi nerisinās visas problēmas. Vienlaikus iedzīvotājiem ir jānodrošina kvalitatīvi autoceļi, kas savieno pagastus ar novadu centriem. Reģionālie un vietējie autoceļi ir prioritāte, un pakāpeniski notiks to sakārtošana. Šogad šim mērķim papildus tika piešķirti 11,5 milj. eiro, nākamgad plānots ieguldīt 15 miljonus eiro, 2025. gadā – 17 miljonus eiro,” informējis satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Kopumā valsts autoceļu būvdarbu veikšanai 632 km kopgarumā plānots ieguldīt 193,1 milj. eiro, kur lielākā daļa – 131,5 milj. eiro – ir valsts budžeta finansējums, savukārt 61,6 milj. eiro ir ES fondu finansējums. Autoceļu nozarē šogad lielāko uzsvaru liks uz reģionālo un vietējās nozīmes ceļu būvniecību, turpinās uzlabot pagastu savienojamību ar novadu centriem.

Šogad būvdarbi plānoti uz 379 km reģionālo autoceļu, kopumā ieguldot 76,5 milj. eiro finansējumu, tajā skaitā 30,7 miljonus eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) fonda. Vietējo autoceļu 141 km būvniecībā ieguldīs 40,9 miljonus eiro, tajā skaitā 9,6 miljonus eiro no ANM. Savukārt 111 km galveno autoceļu būvniecībai paredzēts 75,7 miljonu eiro finansējums, tajā skaitā 21,3 miljoni eiro no ES Kohēzijas fonda.

Tiltu un pārvadu būvniecībā paredzēts veikt darbus 19 objektos, ieguldot kopumā 11,5 miljonus eiro. Arī šajā jomā lielāku uzsvaru liks uz reģionālo un vietējo autoceļu sakārtošanu. Sešos būvobjektos uz reģionālajiem autoceļiem plānoti darbi 3,46 miljonu eiro apmērā, savukārt 11 būvobjektos uz vietējiem autoceļiem – par 6,92 miljoniem eiro. Šogad būtiski uzlabojumi plānoti tiltiem pāri Gaujai, kur pārbūvēs trīs esošos tiltus un pabeigs jauna tilta būvniecību vecā metāla tilta vietā uz vietējā autoceļa V330 Dukuri–Rāmnieki.

Drošas mikromobilitātes veicināšanai šogad gājēju un velosipēdistu ceļu gar valsts autoceļiem būvniecībā plānots ieguldīt 4,7 miljonus eiro. Šī finansējuma ietvaros paredzēts sākt būvdarbus velo ceļa izveidei A11 autoceļa posmā no Liepājas līdz Bernātiem. Arī gājēju–velosipēdistu celiņu izbūvi P93 autoceļa posmā no Ānes un Teteles ciematiem līdz Jelgavai, P14 autoceļa posmā no Cēsīm līdz krustojumam uz Līvu ciematu, gar autoceļu P103 Elejā un P76 autoceļa posmā no Salas līdz Jēkabpilij.

Satiksmes drošības uzlabošanai plānots īstenot vairākus būvprojektus uz valsts autoceļiem: uz galvenā autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki), reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene un vietējā autoceļa V772 Apšusala–Vilkukrogs mezglā un citiem.

Gada otrajā pusē plānots pabeigt un ekspluatācijā nodot ceļu būvē pirmo publiskās un privātās partnerības projektu – Ķekavas apvedceļu, kas autovadītājiem dos iespēju samazināt ceļā pavadīto laiku un vienlaikus uzlabos satiksmes drošību. Savukārt citos A7 autoceļa posmos, lai būtiski mazinātu kravas transporta ietekmi uz pilsētvidi Bauskā un Iecavā, plānots uzsākt Bauskas un Iecavas apvedceļu projektēšanu.

Budžetā paredzēts finansējums arī 139 elektrouzlāžu staciju darbības nodrošināšanai, kas veicinās ilgtspējīgu mobilitāti un nodrošinās iespēju veikt elektroauto uzlādi visā valsts teritorijā.