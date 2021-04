“Uz vietām, kur nevarēja izmantot tehniskos robotus, apzināti sūtīja cilvēkus – “bioloģiskos robotus”!” Zatlera atmiņas no Černobiļas

Juris Lorencs, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

1986. gada 26. aprīlī Ukrainas ziemeļu pilsētā Černobiļā nolaidība un nekompetence izraisīja pasaulē lielāko atomelektrostacijas katastrofu cilvēces vēsturē. Tās seku likvidēšanā tika iesaistīti arī daudzi latvieši. Viņu vidū bija padomju armijas rezerves virsnieks, ārsts un nākamais Latvijas prezidents Valdis Zatlers.

Kā lielākā daļa padomju cilvēku, arī Zatlers par Černobiļas katastrofu uzzināja no baumām. “Baumas tolaik bija efektīvs saziņas līdzeklis. Tā nebija tikai aprunāšana, arī svarīgu ziņu nodošana. Savdabīga pašorganizācija, instinkts, kas palīdzēja izdzīvot. Es labi atceros to saulaino maija dienu, kad kara komisariāta darbinieki mani meklēja gan dzīvoklī, gan toreizējā darbavietā Rīgas pilsētas 2. slimnīcā.

Tīras sagadīšanās dēļ viņi mani nesastapa. Toties mājās gaidīja pavēste – nekavējoties ierasties kara komisariātā! Bija izvēle, ko darīt, pieteikties vai nepieteikties. Es izvēlējos pieteikties – neraugoties uz to, ka apzinājos – mani sūtīs uz Černobiļu.

Nebija tā, ka mani paņēma pret paša gribu, “savāca” no darba vai apmānīja. Atklāti sakot, man arī nebija ilūziju par to, kas tur sagaida. Kaut vai tāpēc, ka biju studējis medicīnu un mācījies Kara katedrā.

Pussagruvušais Černobiļas atomstacijas 4. reaktors pēc sprādziena.

