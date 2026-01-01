Foto: Laura Grīnvalde

Cēsu novadā palielina trīs pabalstu veidi 0

LETA
9:13, 1. janvāris 2026
No šodienas Cēsu novada pašvaldībā tiek palielināti trīs pabalstu veidi, liecina domes sēdes lēmums.

Vienreizēju pabalstu par bērna piedzimšanu palielina no 200 eiro uz 500 eiro.

Svētku pabalstu politiski represētām personām un pabalstu Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem palielina no 75 eiro uz 100 eiro.

Nosakot bērna piedzimšanas pabalsta apmēru 500 eiro un prognozējot jaundzimušo skaitu 270 bērni, pašvaldības budžeta prognozējamās izmaksas ir 135 000 eiro gadā, un nepieciešamais budžeta pieaugums pret 2025. gada izmaksām ir 83 000 eiro.

Palielinot pabalsta politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un pabalsta Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem apmēru līdz 100 eiro, pašvaldības budžeta izmaksas sasniegtu attiecīgi 24 000 eiro un 4000 eiro gadā, kas ir par 6000 eiro un 1000 eiro vairāk nekā 2025. gadā.

