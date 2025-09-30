Cik rudenīga būs oktobra pirmā diena? Laika prognoze trešdienai 0

LETA
15:04, 30. septembris 2025
Oktobra pirmajā dienā Latvijā nav gaidāmi nokrišņi un daudzviet spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Naktī pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra būs -2..+7 grādi, lielākā salna gaidāma valsts austrumos.

Dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +9..+14 grādiem.

Rīgā trešdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs neliels vējš no austrumu puses. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +5 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +12, +13 grādus.

