Latvijas problēma nav nauda. Tā ir domāšana! Lūk, kas jādara, lai mēs izkļūtu no finansiālās bedres
Latvijas sabiedrībā valda pieaugoša neapmierinātība ar valsts finansiālo situāciju — gan valsts budžeta deficītu, gan zemo pirktspēju un augsto emigrācijas līmeni. Daudzi jautā: kāpēc, neraugoties uz gadu desmitiem ilgu neatkarību, mēs joprojām cīnāmies ar strukturālām problēmām? Šeit mākslīgais intelekts ir aplūkojis, kādi soļi būtu jāveic Latvijas valdībai, lai uzlabotu valsts finansiālo veselību — ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā.
1. Nodokļu sistēmas reforma – vienkāršāka, taisnīgāka, saprotamāka
Latvijā nodokļu sistēma bieži tiek raksturota kā sarežģīta un uzņēmējdarbību bremzējoša. Turklāt liela daļa iedzīvotāju joprojām pelna minimālo algu vai neto ienākumos izjūt augstu nodokļu slogu.
Ko darīt:
– samazināt darbaspēka nodokļus zemajām algām, lai motivētu legālu nodarbinātību un samazinātu ēnu ekonomiku;
– pārorientēt nodokļu slogu uz kapitāla pieaugumu, īpašumiem un luksusa patēriņu;
– ieviest vienotu un stabilu likmi uzņēmumu ienākumu nodoklim, ar stimulējošiem nosacījumiem reinvestīcijām.