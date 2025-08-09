#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Brīvības iela Ogrē Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, 04.05.2025.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijas problēma nav nauda. Tā ir domāšana! Lūk, kas jādara, lai mēs izkļūtu no finansiālās bedres 0

LA.LV
11:36, 9. augusts 2025
Viedokļi

Latvijas sabiedrībā valda pieaugoša neapmierinātība ar valsts finansiālo situāciju — gan valsts budžeta deficītu, gan zemo pirktspēju un augsto emigrācijas līmeni. Daudzi jautā: kāpēc, neraugoties uz gadu desmitiem ilgu neatkarību, mēs joprojām cīnāmies ar strukturālām problēmām? Šeit mākslīgais intelekts ir aplūkojis, kādi soļi būtu jāveic Latvijas valdībai, lai uzlabotu valsts finansiālo veselību — ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā.

1. Nodokļu sistēmas reforma – vienkāršāka, taisnīgāka, saprotamāka

Latvijā nodokļu sistēma bieži tiek raksturota kā sarežģīta un uzņēmējdarbību bremzējoša. Turklāt liela daļa iedzīvotāju joprojām pelna minimālo algu vai neto ienākumos izjūt augstu nodokļu slogu.
Ko darīt:
– samazināt darbaspēka nodokļus zemajām algām, lai motivētu legālu nodarbinātību un samazinātu ēnu ekonomiku;
– pārorientēt nodokļu slogu uz kapitāla pieaugumu, īpašumiem un luksusa patēriņu;
– ieviest vienotu un stabilu likmi uzņēmumu ienākumu nodoklim, ar stimulējošiem nosacījumiem reinvestīcijām.

