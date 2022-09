Ekrānuzņēmums no “Twitter” un Edija Pālena/LETA foto

Cilvēks. “Stilīgs vīrietis”

“NATO Stratēģiskās izcilības centra direktors Jānis Sārts ir stilīgs vīrietis. Viņa zeķes ir iekļuvušas ziņu virsrakstos visā pasaulē,” tā nesen tviterī vēstīja pazīstamais Ukrainas medijs “Kiyv Post”.

Jāņa Sārta apģērbs gan parasti īpaši neatšķiras no citu šāda līmeņa amatpersonu garderobes – tumšs uzvalks, balts krekls, nedaudz spilgtāka kaklasaite… Tomēr šoreiz konferencē Polijas galvaspilsētā Varšavā runātāji bija iesēdināti zemākos klubkrēslos, un šāda poza ļāva atsegt arī zeķes, kuru dēļ Sārts drīz vien nonāca dažādu mediju uzmanības lokā, bet vēlāk vaimanas par to atskanēja arī Kremļa propagandas kanālos.

Patiesībā uzraksts “топчу русню” (“mīdu rusņu”), kas lasāms uz Sārta zeķēm, nav nemaz tik viegli iztulkojams, jo tas ir žargons, kuru pret krievu okupantiem lieto ukraiņi. Kā skaidrojis pats NATO Stratēģiskās izcilības centra direktors, “rusņa” – tā neesot tautība. Tie esot cilvēki, kas uzskata, ka viņiem ir “īpašas” tiesības ielauzties kaimiņu zemē, okupēt to, nogalināt tūkstošiem nevainīgu cilvēku Bučā, Irpiņā, Izjumā, Mariupolē un citur, izpostīt ar raķetēm skolas, bērnudārzus, slimnīcas un veikalus, cilvēki, kas palīdz noslēpt šos noziegumus un pretēji visiem faktiem izliekas, ka nekas tāds nav noticis.

Kremļa propaganda to, protams, centusies tulkot pa savam, pasniedzot sevi kā upurus, kurus visi pasaules “rusofobi” gribot iznīcināt, tāpēc pat sākuši vilkt zeķes ar “cilvēkēdāju saukļiem” – tā to apzīmē viena no šo televīzijas šovu vadītājām Olga Skabejeva. “Iedomājieties, ja uz zeķēm būtu uzraksts “mīdu ebrejus”…, bet krievus nogalināt drīkst,” satraucas propagandiste, kuras pašas raidījumos katru reizi skan zvērīgs naids pret ukraiņiem un Rietumiem.

Slavenās zeķes ražo ukraiņu uzņēmums “Dodo ­Socks”, un daļa no ienākumiem tiek ziedota Ukrainas armijai. Produkciju var pasūtīt arī internetā, un pēc šādas reklāmas pieprasījums, protams, pieaudzis. Tagad “Dodo Socks” grib paplašināt produkcijas klāstu un pieļauj, ka drīzumā varētu sākt ražot vīriešu apakšveļu ar uzrakstu “мочу русню” (“slapinu rusņu”).

Šaubas. Vai streikam īstais brīdis?

Pēc tam kad pedagogu arodbiedrībai izdevās vienoties par kompromisu ar valdību, atkal sarosījusies mediķu arodbiedrība. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) atkārtotais brīdinājuma streiks 27. un 28. septembrī solās būt mazskaitlīgs – tam pieteikušies nedaudz virs 300 dalībnieku. Piemēram, Latvijas Jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs uzskata, ka streikam neesot izvēlēts īstais brīdis – Krišjāņa Kariņa valdība neveidos 2023. gada valsts budžetu, tāpēc aktīvas darbības būtu nepieciešamas tad, kad būs izveidota jaunā valdība.

Rodas šaubas, cik patiess ir LVSADA vadības mērķis paaugstināt, viņuprāt, mediķu nesamērīgi zemo atalgojumu, ja šī ir vienīgā organizācija citu mediķus pārstāvošo organizāciju vidū, kas līdz šim nav atbalstījusi jauno mediķu atalgojuma modeli. Neviens no vadības nav piedalījies arī tā izstrādē, kā arī neviens aizvadītajā nedēļā neieradās tikties ar Veselības ministriju (VM), lai apspriestu ārstniecības personu atalgojuma pieauguma jautājumus.

LVSADA vadītājs Valdis Keris ir iecirties, ka neiešot runāt ar veselības ministru Danielu Pavļutu, kamēr ministrs viņu neuzaicināšot uz kolektīvā interešu strīda risināšanas sarunām.

Jaunais atalgojuma modelis nav kaut kas teorētisks, tas pilotprojekta veidā jau ir ieviests universitātes slimnīcās. Valsts lielākās ārstniecības iestādes – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas – valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis ziņu aģentūrai LETA ir atzinis, ka lielākā daļa darbinieku, kuriem ieviesta šī atalgojuma sistēma, novērtējot to, ka atalgojums ir caurskatāmāks un saprotamāks.

VM ir aprēķinājusi – lai pieminēto modeli ieviestu pilnībā līdz 2027. gadam, mediķu algās ir jāiegulda 335 miljoni eiro, bet 2023. gadā atbilstoši jaunajam atalgojuma modelim ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai vajadzīgi 56 miljoni eiro, kas ir iesniegti Finanšu ministrijā (FM) līdz ar citiem veselības aprūpes jomas prioritārajiem pasākumiem. FM gan esot lūgusi izņemt no informatīvā ziņojuma grafiku par mediķu finansējuma pieaugumu, jo šādus finanšu ietilpīgus solījumus dot negribot. Tas nozīmē, ka ik gadu nozarei būs jācīnās par mediķu atalgojuma palielināšanu. Tāpēc nav izslēgts, ka šis jautājums tiks risināts ar mediķu streiku palīdzību. Taču šīs nedēļas LVSADA organizētais mediķu streiks vairāk izskatās pēc izrādīšanās, ka, lūk, mēs kaut ko darām, bet nevis pēc patiesas vēlmes uzlabot mediķu labklājību.

Prieks. Tikai valsts valodā!

No 1. oktobra Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) teorētiskos un vadīšanas eksāmenus Latvijas valstspiederīgie – pilsoņi vai nepilsoņi – varēs kārtot tikai valsts valodā. Ja kādu tas neapmierina, viņš varēs izmantot sertificēta tulka pakalpojumus. Daudziem šī ziņa, iespējams, ir pārsteigums, jo šķita, ka Latvijā tā tam vajadzētu būt jau sen, tomēr CSDD visu šo laiku bija viena no tām iestādēm, kurā ierodoties varēja rasties šaubas, vai tiešām atbilstoši Satversmei Latvijā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Turklāt ne tikai kārtojot eksāmenus, bet bieži arī izvietotajos informatīvajos uzrakstos un citos sīkumos. Divvalodība tika piekopta it kā klientu ērtības vārdā. Lai arī oficiāli tas nekur netiek uzsvērts, skaidrs, ka arī šis lēmums ir daļa no procesa, kas sācies pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un interneta sociālajos tīklos jau ieguvis apzīmējumu “atkrieviskošana”.

Mācība. Viena Turcijas drona vietā – 45 vietējie

Šie droni, ko Latvija dāvinās Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav aprīkoti ar lādiņiem, bet kalpošot izlūkošanas un komunikācijas nolūkiem. Ekrānuzņēmums no atlasuas.com

Iniciatīvai “Latvijas bairaktars” kopš 16. augusta portālā “­­Ziedot.lv” saziedoti 900 tūkstoši eiro, iesaistoties vairāk nekā 50 tūkstošiem iedzīvotāju un uzņēmumiem no Latvijas un ārvalstīm. 21. septembrī iniciatīva tika slēgta, nesavācot sākotnēji plānotos aptuveni piecus miljonus eiro, kas nepieciešami viena Turcijā ražota “Bayraktar” iegādei. Apzinoties to, ka atbalsts Ukrainai kaujas laukā ir nepieciešams jau tagad, akcijas iniciatori nolēmuši bairaktara vietā iegādāties Latvijā ražoto “Atlas PRO” 15 taktisko dronu komplektus un 15 apvidus automašīnas. Viena komplekta cena esot 50 000 eiro, un katrā komplektā ir trīs droni. Tādējādi Ukraina saņemšot 45 dronus, kuru kopējās izmaksas ir 750 000 eiro. Vienas lietotas apvidus automašīnas izmaksas ir 10 000 eiro, kopā 150 000 eiro.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka “Atlas Aerospace” reģistrēta 2015. gadā un pieder Izraēlas pilsonim Ivanam Tolčinskim. 2021. gadā uzņēmums apgrozīja 1 359 637 eiro un strādāja ar 4 615 320 eiro zaudējumiem, ziņo LETA.

Organizācija “Ziedot.lv” atgādina, ka minētā akcija nebija vienīgā, kurā Latvijas sabiedrība var atbalstīt Ukrainu, – portālā “ziedot.lv” joprojām tiek vākti līdzekļi 14 dažādām citām vajadzībām Ukrainā.

Satraukums. Malējie sals vēl vairāk

Aizvadītās nedēļas otrdienā enerģijas taupības pasākumu kampaņas ietvaros valdība nolēma apkures sezonas laikā – no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ļaut samazināt dzīvojamo telpu gaisa temperatūru.

Dzīvojamo namu pārvaldniekiem būs jāiestata centrālapkure tā, lai dzīvokļos gaisa temperatūra nepārsniegtu +19 grādus. Bet tā nedrīkstēs būt zemāka par +18 grādiem – kā tas noteikts jau 2015. gada 16. jūnijā izdotajos Ministru kabineta noteikumos, kad par apkures izdevumu taupīšanu neviens vēl nedomāja. Kaut vai par vienu grādu pazeminot dzīvojamo telpu gaisa temperatūru, tā varot samazināt apkures izdevumus par aptuveni 5%. Septiņos apkures sezonas mēnešos izdevumu ietaupījums jau varot būt ievērojams. Tāpat no šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamo namu pārvaldnieki varēs uz laiku pazemināt arī karstā ūdens temperatūru līdz +55 grādiem. Taču valdības lēmums par gaisa un karstā ūdens temperatūras pazemināšanu dzīvojamo namu pārvaldniekiem nebūs saistošs, ja dzīvokļu īpašnieki lemtu, ka viņu dzīvojamās telpās vajag vairāk siltuma.

Pret valdības lēmumu par temperatūras pazemināšanu dzīvojamās telpās it kā nevarētu iebilst. Sevišķi laikā, kad siltumapgādes uzņēmumi, kuri siltuma ieguvē lielākoties izmanto dabasgāzi, cits pēc cita paziņo par krasu apkures sadārdzinājumu. Taču eksperti spriež, ka noturēt vienādu gaisa temperatūru visās viena nama dzīvojamās telpās nebūs tik vienkārši. Gaisa temperatūras pazemināšana būs smags pārbaudījums tiem padomju laikos no paneļiem uzcelto un nenosiltināto daudzstāvu namu iedzīvotājiem, kuru dzīvokļi ir ēku augšstāvos vai piekļaujas šo namu izdrupušajām gala ārsienām. Jau agrāk viņi bieži žēlojās namu pārvaldniekiem par neciešamu aukstumu dzīvokļos, kuros gaisa temperatūra dažkārt nepārsniedza pat +16 grādus. Turpretī tie iedzīvotāji, kuru dzīvokļi atradās šo namu vidusdaļā un zemākajos stāvos, taisni otrādi – karstuma dēļ ziemā pat tur vaļā logus. Pazeminot temperatūru par grādu vai diviem, vidējo dzīvokļu iemītnieki varbūt šoziem svīdīs mazāk. Toties malējie sals vēl vairāk nekā bija saluši līdz šim.

