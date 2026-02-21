VIDEO. Automašīnas gaismas nebiedē: Dundagā uz ceļa manīta dzeloņcūka 0
18. februārī ap pulksten 21.00 uz ceļa Neveja–Vīdale Dundagas pagastā kāda aculieciniece iemūžināja neparastu gājēju — dzeloņcūku, kas pilnīgā mierā devās savā ziemas pastaigā. Ar redzēto viņa dalījās, sazinoties ar “ReTalsi”.
Video autore pastāsta, ka bija dzirdējusi — vasarā šajā ceļa posmā dzeloņcūka jau manīta. Taču sastapt adataino dzīvnieku tik bargā ziemā bijis pārsteigums. Spriežot pēc kadriem, adatainā dāma (vai kungs) ar automašīnas lukturu gaismām ir uz “tu” — dzīvnieks nesabijās un droši turpināja ceļu.
Pagājušā gada augustā jau tika ziņots — no Dundagas eksotisko dzīvnieku parka bija izbēgusi dzeloņcūka. Dzīvnieks brīvībā izkļuva pa lapsas izraktu eju zem žoga. Toreiz parka saimniece Evita Kreicberga pauda šaubas, vai dzīvnieks spētu izdzīvot ziemā, kad savvaļā dārzeņus un ogas atrast ir teju neiespējami.
Pēc kāda laika bēgle gan tika atrasta, taču ziņojumi par manītu dzeloņcūku Dundagas pusē parādās ik pa brīdim. Vai šī ir tā pati piedzīvojumu meklētāja, vai cita adataina ceļotāja — to pagaidām grūti spriest.