Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

Covid-19 Latvijā atklāts vēl 316 cilvēkiem, bet divi slimnieki miruši





Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 316 jauni Covid-19 slimnieki, bet divi pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanās, miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem viena persona ir vecuma grupā no 75 līdz 80 gadiem un viena – no 85 līdz 90 gadiem.

Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 4058 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 7,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Stacionāros aizvadītajā diennaktī ievietoti 27 Covid-19 slimnieki. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīti desmit Covid-19 pacienti. Līdz ar to šobrīd stacionāros ārstējas 344 Covid-19 slimnieki, no tiem 331 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 13 ar smagu slimības gaitu.

Šis ir līdz šim lielākais kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits. Iepriekš augstākais rādītājs bija 14.novembrī, kad slimnīcās bija ievietoti kopumā 329 Covid-19 pacienti. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš norādījusi, ka Covid-19 pacientu gultasvietu robeža, pie kuras nav būtiski jāierobežo plānveida veselības aprūpes pasākumi, ir starp 450 līdz maksimums 500 gultām.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 10 547 personai, bet no Covid-19 izveseļojušies uz 12.novembri bija 1515 cilvēki.

Līdz šim Latvijā miris 123 cilvēks, kuram bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.