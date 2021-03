Foto: Imago Images/ Scanpix/ Leta

Covid-19 slimnieks braucis vilcienā Rīga – Ogre







Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 19.martā braucis ar vilcienu Rīga – Ogre, plkst.7.21 no Rīgas līdz Ogrei un sēdējis trešajā vagonā, aģentūru LETA infomēja SPKC.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajā vilciena maršrutā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid – 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 602 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju kopš aizvakardienas ir pieaudzis no 377,8 līdz 379,1 piektdien. Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 100 716.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 7232 Covid-19 gadījumi.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens vecumā no 70 līdz 79 gadiem un divi no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim kopumā 1872 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši, kas ir 1,86% no kopējā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaita.

Diennakts laikā Latvijā veikts 14 627 Covid-19 tests un pozitīvi no tiem bijuši 4,1%.