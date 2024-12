Foto. pexels.com/ Jana Ohajdova

Cukurs, cukurs un cukurs – dienas deva vienā kumosā! Visbarojošākie našķi lielveikalu plauktos Ieteikt







Ļoti plaša Lielbritānijas lielveikalos piedāvāto saldo uzkodu jeb našķu analīze atklāja, ka daudzi cepumi un kūciņas satur krietni vairāk cukura par ieteicamo ikdienas cukura devu.

Eksperti no =grupas Action On Sugar izpētīja vairāk nekā 600 populāru produktu uzturvērtību, ko daudzi no mums uzņem starp ēdienreizēm, tā raksta DailyMail.

Viņi atklāja, ka saldas, kalorijām bagātas uzkodas ir praktiski “neizbēgamas” — piemēram, gandrīz ceturtdaļa no pieaugušas sievietes 2000 kaloriju dienas devas ir iepakotas tikai divos 40 g cepumos.

Trīs no vissliktākajiem saldumiem bija produkti, kas nesatur lipekli, un tomēr daudzi patērētāji izvēlas tos, jo viņiem šķiet, ka pārtika bez olbaltumvielām ir veselīgāka.

Pētījums īpaši attiecas uz bērnu veselību, ņemot vērā, ka šāda veida uzkodas bieži tiek dotas līdzi jauniešiem uz skolu: “Cepums desertā skolā, šokolādes tāfelīte pa ceļam uz mājām un kūka pēc vakariņām var palielināt bērna uzņemtā cukura daudzumu pat trīskāršoti.”