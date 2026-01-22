Foto: Unsplash

CV dizains vai saturs? Ļaudis diskutē, kas ir svarīgākais, lai atrastu darbu

20:31, 22. janvāris 2026
Jau iepriekš portālā LA.LV esam vēstījuši, ka daudzi cilvēki Latvijā saskaras ar grūtībām atrast darbu. Nereti darba devēji uz pieteikumiem vispār neatbild, bet gadījumos, kad atbilde tomēr tiek sniegta, tā bieži vien ir noraidoša.

Pavisam nesen portālā stāstījām par jaunu sievieti vārdā Sindija, kura gada laikā nosūtījusi savu CV 62 uzņēmumiem. No tiem 76,5 % pieteikumu palika bez atbildes, 14,7 % gadījumos saņemts atteikums, bet tikai 8,8 % deva iespēju piedalīties atlases otrajā kārtā.

No piešķirtajiem pārbaudes uzdevumiem trīs gadījumos Sindija saņēma atteikumu pēc to izpildes, bet divus uzdevumus viņa neizpildīja vispār.

Vienu darba līgumu viņa tomēr parakstīja, taču pēc trim mēnešiem darbs beidzās. Paralēli viņu uzrunāja arī četri uzņēmumi paši – viens no tiem piedāvāja 900 eiro mēnesī par četru produktu zīmolu sociālo tīklu pārvaldīšanu trīs platformās.

Diskusijas par darba meklēšanu un CV veidošanu regulāri parādās arī sociālajos tīklos. Šoreiz sociālo mediju platformā “Threads” diskusiju uzsāk Linda, jautājot:

“Tie, kuri pēdējā pusgada laikā ir meklējuši un arī atraduši darbu – kāda formāta CV jums bija? Parastais Word, kičīga Canva vai diplomātiskais Europass? Kas mūsdienās vispār skaitās profesionāls CV?”

Ivo uzskata, ka CV forma nav noteicošā – daudz svarīgāks ir saturs un paša cilvēka prasmes.

Arī Daina aicina nepārspīlēt ar dizainu:

“Sakārtota, pareiza un precīza informācija bez liekvārdības, bet ar galveno, kas darba devējam jāzina. Forma – PDF šķiet ērtāks, bet noteikti nav noteicošais. Dažiem uzņēmumiem ir automatizēta pieteikšanās sistēma, kur svarīga ir tieša un skaidra informācija.”

Līdzīgās domās ir arī Signe, uzsverot, ka vissvarīgākais ir saturs:

“CV jābūt koncentrētam uz pieredzi un izglītību – bez liekvārdības, bet arī ne tikai tukšs amatu uzskaitījums. Būtiskai pieredzei vajadzīgs īss apraksts ar pamatpienākumiem un galvenajiem sasniegumiem. Bezgalīgi kursu uzskaitījumi arī nav nepieciešami.”

Kā savus cv veido citi?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Kādas kļūdas CV veidošanā tiek pieļautas visbiežāk?

Viena no izplatītākajām kļūdām ir neloģiska un nekonkrēta pieredzes un prasmju izklāstīšana. Kandidāti bieži uzskaita visus darbus, kuros jebkad strādājuši, taču nesaista šo pieredzi ar konkrēto vakanci.

Eksperti uzsver, ka svarīgi ir ne tikai norādīt, kur un kad esat strādājis, bet arī paskaidrot, kā šī pieredze var būt noderīga konkrētajā amatā.

Otra bieža kļūda ir koncentrēšanās tikai uz pienākumiem, nevis sasniegumiem. CV nav amata apraksts – darba devēji vēlas redzēt, kādus rezultātus kandidāts ir sasniedzis.

Trešā kļūda ir vispārīgu frāžu un klišeju lietošana, kurām darba devēji vairs nepievērš uzmanību. Tādi apgalvojumi kā “esmu komunikabls, atbildīgs, mērķtiecīgs” ir tik bieži sastopami, ka zaudējuši savu nozīmi.

Tā vietā eksperti iesaka minēt konkrētus piemērus, kuros šīs īpašības izpaužas praksē, piemēram:

“Ikdienā uzturēju kontaktus ar vairāk nekā 30 klientiem.”

Vai esi saskāries ar grūtībām atrast darbu?

