Darbavieta tiek likvidēta? Šis "noslēpums" var tev palīdzēt iegūt simtus vai pat tūkstošus

Esot nodarbinātai personai, ir ļoti vērtīgi zināt dažādus noteikumus, lai vajadzības gadījumā varētu pārstāvēt savas tiesības. Piemēram, kādos atlaišanas gadījumos darbinieks ir tiesīgs saņemt pabalstu.

Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kādi notikumi 2026. gadā satricinās Latviju? Mākslīgais intelekta pareģojums par politiķiem ir īpaši intriģējošs
“Siliņai ūdens, jo jābūt ar skaidru galvu, bet Čakšai konjaciņš, uz kuru cierē arī finanšu ministrs!” Puče izpēta kādu it kā nevainīgu foto no Saeimas
“Ja firma likvidējas un darbiniekus atlaiž, vai ir iespēja prasīt kaut kādu finansiālu atbalstu no darba devēja?” mums jautā Aigars.

Jautājums vietā, jo patiesi – ja darbavieta tiek likvidēta, darbiniekiem pienāmkas atlaišanas pabalsts. Kopumā darbinieku pabalsts pienākas šādos gadījumos:

-darbinieks vēlas pārtraukt darba attiecības svarīgu iemeslu dēļ (par šādu iemeslu atzīstams katrs apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un -taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības);
-darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju darba veikšanai;
-veselības stāvokļa dēļ darbinieks nevar veikt darbu, turklāt to apstiprina ārsta atzinums;
-darbā atjaunots darbinieks, kurš iepriekš veicis attiecīgo darbu;
-samazina darbinieku skaitu;
likvidēts darba devēja uzņēmums.

Tas, cik daudz naudas pienākas darbiniekam, ir atkarīgs no nostrādātā darba ilguma:

-1 mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja nav nostrādājis vairāk kā 5 gadus;
-2 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja pie darba devēja nostrādāti no 5 līdz 10 gadiem;
-3 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja pie darba devēja nostrādāti no 10 līdz 20 gadiem;
-4 mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja pie darba devēja nostrādāti vairāk nekā 20 gadi.

Jāatzimē, ka var būt dažādi izņēmumi, piemēram, lielāks pabalsts vai pabalsts citos gadījumos, bet par to tad abām pusēm jāvienojas līgumā vai koplīgumā.

Raksts sagatavots pēc Labklājības ministrijas mājaslapā pieejamās informācijas.

