Mediķi ikdienā glābj dzīvības. Zināms, ka nopietna problēma ir personāla trūkums. Kāda sieviete publiski atklāj savu darba grafiku Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD). Vai viņas nostrādātās stundas ir normālas?
Pārmērīga strādāšana mediķu vidū ir ļoti aktuāla problēma, jo trūkst kvalificēta personāla. Slimnīcās un klīnikās bieži vien daži darbinieki veic vairāku cilvēku pienākumus, lai nodrošinātu pacientu aprūpi, jo citas izvēles nav. Tas rada gan fizisku, gan emocionālu nogurumu, samazina darba kvalitāti un palielina kļūdu risku. Mediķi ikdienā saskaras ar augstu atbildību, un ilgstošas pārmērīgas darba stundas var negatīvi ietekmēt gan viņu veselību, gan pacientu drošību.
Tomēr jāatceras, ka šāds darbs nevar būt ilgstošs bez pārtraukuma. Darba likums paredz maksimālo darba stundu skaitu, lai aizsargātu darbinieka veselību un drošību. Mediķiem, tāpat kā jebkuram citam strādājošam, jādomā arī par sevi – pareizs atpūtas laiks, miegs un stresa mazināšana ir būtiski, lai saglabātu spējas strādāt kvalitatīvi. Pat ja kādam darbs jādara, ir svarīgi ievērot robežas, lai ilgtermiņā saglabātu gan profesionālo kapacitāti, gan veselību.
Piemēram, viena sieviete publiski izteikusies par savu pēdējo divu nedēļu grafiku ātrajā palīdzībā, kas liek aizdomāties par joprojām aktuālajām problēmām veselības aprūpē.
“Divās nedēļās nokapātas sešas diennakts dežūras. Un tās nebūt nav beigas, nedz mēneša, nedz gada. Principā, kā deklarēto adresi drīz varēšu norādīt savu darbavietu,” vietnē “Threads” raksta Agate.
Cilvēki komentāros izsaka savu viedokli par šādu darba grafiku.
“Paldies par dienestu! Īslaicīgi tā var gāzt diezgan ilgi. Izdegšana un tukšums atnāk pamazām un nemanot. Atpakaļceļš no tā ir ilgs. Lūdzu, padomājiet par sevi arī!”
“Es 11 gadus nomaucu NMPD pēdējo gadu līdzīgā ritmā kā šeit rakstīts, praktiski dzīvoju darbā. Bet nu nebija labāka ideja. Sākās no pārslodzes smagas problēmas ar alkoholu un vēl dažādas. Beigās atmetu ar roku tam visam un aizgāju prom. Pagājuši 5 gadi, un īstenībā ļoti pietrūkst NMPD, bet zinu, ka tur neatgrieztos.”
“Tikai nepārdedziet, Jūs esiet vieni no svarīgākajiem. Te bija tak 2 šausmīgi gadījumi pēdējo 2 nedēļu laikā.”
“Nu galvenais, lai tikai negadās kādas zālītes kādam sajaukt tādā režīmā močījot.”
“Lūk, kur eksemplārs, kuru izmeklēs Valsts policija. Pēc revīziju datiem – dakteri, kuri strādā pa 400 stundām mēnesī. Patiesībā sešas diennaktis 14 dienu periodā nav daudz. Pēc mēneša diviem sāksies jautājumi par darba efektivitāti.”
