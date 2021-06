“Dati ir interpretējami dažādi,” Keris par kādu vakcīnas pētījumu, kur piedalījās miljons cilvēku Ieteikt







“Ir pārbaudīti reālās vakcinācijas rezultāti vienā valstī, kur vakcinēto grupā apmēram pusmiljons cilvēku un nevakcinēto grupā arī tikpat daudz,” RīgaTV 24 raidījumā “Preses Klubs” atklāj Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris.

Viņš turpina, sakot, ka dati ir interpretējami dažādi. “Paliksim šobrīd pie tā, ka risks inficēties ar Covid-19 tiek būtiski samazināts, bet netiek izslēgts pilnībā. Tad ir jautājums – kurā brīdī ir samērojams risks saslimt ar nepieciešamību pēc normālas dzīves,” viņš prāto.

Mums katram, izejot no mājas, uz galvas var uzkrist ķieģelis, kā piemēru min, sakot, ka tāpēc mēs taču tāpēc ķiverēs nestaigājam.

Ja reiz Eiropas parlaments nolēmis, ka ar sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vai nu vakcinējusies vai pārslimojusi vīrusu, var brīvi šķērsot robežas, uzskata Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, sakot, ka tad, acīmredzot, tajā ir jēga un loģika un sabiedrībai šo lēmumu vajadzētu pieņemt ikdienas dzīvē.

Keira pieminētais pētījums ir izlasāms “The New England Journal of Medicine”. Valsti, kurā veikts pētījums un vakcīnu, ar ko cilvēkus potēja, viņš publiski atsakās minēt, bet paskaidro, ka ikviens interesets to šī žurnāla interneta versijā var viegli atrast un izlasīt.