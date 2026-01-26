Ilustratīvs attēls
Foto: Pixabay

Andrejs nonācis bezdibeņa malā: Krievija “uzmet” savu pilsoni, un nu viņam draud izraidīšana no Latvijas 0

21:17, 26. janvāris 2026
Raidījuma “Bez Tabu” redakcijā vērsies 69 gadus vecais Andrejs no Olaines, kuru satrauc viņa sarežģītā situācija – viņš var tikt izraidīts no Latvijas, kur dzīvojis visu mūžu. Viņam palīdz uzticības persona Kristīne, kura palīdz tikt cauri birokrātijas džungļiem.

Andrejs 2014. gadā nomainīja nepilsoņa pasi pret Krievijas pilsoņa pasi, ko tagad dziļi nožēlo. Kad 2024. gadā pase zaudēja derīguma termiņu, viņš mēģināja pieteikties uz jaunu, taču Krievijas vēstniecībā pierakstīties bija gandrīz neiespējami. Kad beidzot ar tūrisma firmas palīdzību dokumentus tomēr iesniedza, viņam solīja pasi divu mēnešu laikā, bet tā vēl aizvien nav izsniegta, vēsta “Bez Tabu”.

Bez derīgas pases Andrejam draud izraidīšana, jo viņš arī nav laikus nokārtojis valsts pieprasīto latviešu valodas pārbaudi. Viņš gan jau bija apliecinājis klausīšanās, lasīšanas un runas prasmes, bet neizturēja rakstīšanu. Valsts viņam deva divu gadu pagarinājumu, taču bez pases atkārtoti pārbaudi nokārtot nav iespējams, un termiņš ir beidzies.

Tagad viņam draud izraidīšana uz Krieviju, kur viņam nav ne ģimenes, ne atbalsta. Turklāt līdz ar uzturēšanās atļaujas beigām Andrejs zaudēs pensiju un invaliditātes pabalstu. Viņš jūtas izmisumā.

Zvērināta advokāte Jeļena Kvjatkovska raidījumam sacīja: “Valstij jārespektē cilvēktiesības, tiesības uz ģimenes dzīvi, privāto dzīvi dzīvot ar saviem tuviniekiem, ģimeni. Valstij jārespektē tiesības uz veselību, ja personai draud jebkādas briesmas valstī, uz kuru tiek izraidīta. Pat ja likums konkrēti pasaka, ka persona jāizraida, jo neizpildīja formālus kritērijus, Latvijas tiesu prakse pasaka, ka arī tādos gadījumos jāizvērtē cilvēktiesību ievērošanas iespēja.”

