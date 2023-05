Kaspars Daugaviņš Latvijas izlasi ir pārstāvējis desmit pasaules čempionātos, četros no tiem esot komandas kapteiņa lomā. Pērn viņš paziņoja, ka beidz karjeru valstsvienībā, taču šosezon sakrita tāds apstākļu komplekts, ka 34 gadus vecais uzbrucējs ir gatavs ar komandas biedriem grauzt ledu maijā Rīgā gaidāmajā čempionātā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Daugaviņš: 40 minūtes spēlējām labāk nekā Kanāda Ieteikt







Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta pusfinālā pirmajos divos periodos spēlēja labāk nekā kanādieši, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš.

Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase, pirmo reizi vēsturē spēlējot pasaules čempionāta pusfinālā, sestdien Tamperē ar rezultātu 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) zaudēja Kanādai un meistarsacīkstes noslēgs svētdien ar cīņu par bronzas medaļām.

“Vienmēr var atrast kļūdas, jo nevienam nepatīk zaudēt, taču negribu arī nevienam neko pārmest. Cīnījāmies tāpat kā visas tās iepriekšējās spēlēs, bijām pašaizliedzīgi. Man likās, ka 40 minūtes mēs spēlējām labāk nekā Kanāda,” stāstīja Daugaviņš.

“Trešajā periodā viņiem pietika ar diviem momentiem. Jau iepriekš teicu, ka Kanāda ir kā haizivs – kaut kur asinis sajūt un uzreiz apēd. Hokejs tomēr ir tā spēle, kurā jābūt kaut kādai veiksmei,” norādīja kapteinis.

Latvija trešo periodu sāka esot vadībā ar 2:1, taču jau noslēdzošās trešdaļas ievadā kanādiešiem izdevās izlīdzināt rezultātu, gūstot vārtus no asa leņķa.

“Vai mēs uzmestu pa vārtiem no tāda leņķa? Diez vai,” izcēla Daugaviņš. “Viņiem tas ir asinīs. Es pats noteikti nemestu no tāda leņķa pa vārtiem, bet viņiem tas tiek audzināts no bērnības un pēc tam arī iekrīt tādi vārti.”

Latvijas hokejisti visā mačā kopumā nopelnīja sešus divu minūšu noraidījumus. Viņš atzina, ka salīdzinoši lielais noraidījumu un vairākumu skaits izsita Latvijas komandu nedaudz no ritma.

“Vairākumu un mazākumu dēļ bija spēlētāji, kuri spēlēja vairāk, un tādi, kuri spēlēja mazāk. Tas izsit ritmu visai komandai, bet arī mums bija vairākumi, tāpēc nevaram īsti iebilst. Bija kaut kādi tiesnešu lēmumi, kas likās, ka bija vienādās situācijas, bet pieņemti atšķirīgi, bet negribu šobrīd kritizēt nevienu,” stāstīja Daugaviņš.

Jau rītdien Latvijas hokejisti aizvadīs spēli par bronzas godalgām un Daugaviņš teica, ka ir vienkārši jāizbauda iespēja kāpt uz ledus tik atbildīgā mačā.

“Paši redzējāt, kas notiek tribīnēs – cilvēki atbraukuši un samaksājuši lielu naudu, lai atbalstītu Latviju. Mums jāuztaisa festivāls visai Latvijai,” piebilda hokejists.

Plkst.18.20 turpat Tamperē paredzēts otrs pusfināls, kurā spēkosies Vācijas un ASV hokejisti. Spēle par bronzu paredzēta svētdien plkst.15.20, bet fināls – plkst.20.20.