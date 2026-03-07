Foto. pexels.com/hans middendorp

Tikko sācies pavasaris, bet jau mūs lutina! Laika prognoze svētdienai 0

LETA
15:46, 7. marts 2026
Ziņas Dabā

Svētdien mākoņu daudzums būs neliels, nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
Kokteilis
Sieviešu dienas TOP 10: latviešu daiļavas, kuru sievišķību pamanītu pat otrā pasaules malā
“Vai dzimumtieksmes apmierināšana ir iekļauta cenā?” Masieres dalās pieredzē, kas notiek aiz kabineta durvīm
Lasīt citas ziņas

Turpinot pūst lēnam vējam, rīta stundās vietām vēl saglabāsies migla. Gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem, vietām līča piekrastē un Latgalē vien līdz +5…+7 grādiem.

Rīgā svētdien saulains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +8…+10 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viss sākās vien ar beigušos tualetes papīru “Spice Home”… Sievietes dusmas beidzas ar policijas uzmanību
No 12. marta Latviešu biedrības namā ikviens varēs iemūžināt siltas atmiņas un atstāt piemiņas vārdus izcilajam Jānim Streičam
FOTO. “Puķes nedziedē zilumus!” Rīgā noticis “Centrs Marta” rīkotais Sieviešu solidaritātes gājiens

Savukārt naktī uz svētdienu laiks būs daļēji mākoņains un sauss. Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību no 100 līdz 500 metriem. Minimāla gaisa temperatūra būs 0…-5 grādu robežās, vēsāk valsts dienvidaustrumos, kur būs -6…-9 grādi.

Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas un nakts aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz -1…-3 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Šķīdoņa dēļ 367 grants autoceļu posmos ieviesti transporta masas ierobežojumi; applūdis vietējais ceļš Jelgavas novadā
Jau sācies meteoroloģiskais pavasaris! Gaiss var iesilt līdz pat +15 grādiem pavisam netālā nākotnē
Pavasari, tas tu? Zināms, kad termometra stabiņš sasniegs +10 grādu atzīmi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.