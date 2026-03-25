Dažviet gaiss iesils līdz +16 grādiem, citviet iespējami nokrišņi 0
Trešdien Latvijā ievērojami pastiprināsies dienvidu vējš un gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Dienvidu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, Kurzemes rietumos – pat 20 metrus sekundē. Vietām nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs vakarā Kurzemē. Caur mākoņiem uzspīdēs saule.
Rīgā priekšpusdienā iespējams neliels lietus, pēcpusdienā gaidāmas dienvidu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus.
Skandināvijā pieņemas spēkā ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā no 997 hektopaskāliem valsts ziemeļrietumos līdz 1006 hektopaskāliem dienvidaustrumos (jūras līmenī). Gaisa spiediens turpina pazemināties.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 25. marta siltuma rekords valstī ir +18,4 grādi 1973. gadā Skrīveros.