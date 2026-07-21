Kremlis, Maskava, Krievija
Kremlis, Maskava, Krievija
Foto. pexels-tom-d-arby

Krievijā turpinās noslēpumainu nāves gadījumu virkne – Maskavā atrasts miris augsta ranga aviācijas nozares vadītājs 0

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LA.LV
14:58, 21. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Maskavā atrasts miris Aleksejs Koršenko, kurš iepriekš ieņēma ģenerāldirektora vietnieka amatu uzņēmumā Avia Group, kas pārvalda biznesa aviācijas termināļus Šeremetjevas un Pulkovas lidostās. Par to vēsta medijs Dialog.UA, atsaucoties uz Krievijas mediju sniegto informāciju.

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Saskaņā ar pieejamo informāciju, 57 gadus vecā Koršenko mirstīgās atliekas tika atrastas 6. jūnijā. Krievijas mediji vēsta, ka par iespējamo nāves cēloni tiek uzskatīta pašnāvība, tomēr oficiāls apstiprinājums par izmeklēšanas rezultātiem nav publiskots.

Zināms, ka Koršenko darbu Avia Group bija pametis aptuveni trīs nedēļas pirms nāves. Kā norādījuši viņa kolēģi, šāds lēmums bijis negaidīts.
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Koršenko aviācijas nozarē strādāja kopš 1997. gada, bet Avia Group pievienojās 2008. gadā. Vēlāk viņš vadīja uzņēmuma meitasuzņēmumu AG Terminal, kas bija saistīts ar Šeremetjevas lidostas biznesa termināli.

Iepriekš publiski izskanējusi informācija, ka AG Terminal bijis saistīts ar struktūrām, kuras piedēvē uzņēmējam Genādijam Timčenko, kurš tiek uzskatīts par vienu no Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākajiem sabiedrotajiem.

Uzņēmumam 2015. gadā tika noteiktas ASV sankcijas, bet 2020. gadā tas tika likvidēts.

Koršenko nāve papildina virkni līdzīgu gadījumu, kas Krievijā fiksēti kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā 2022. gadā. Dažādos apstākļos dzīvību zaudējuši vairāk nekā divi desmiti lielu uzņēmumu un enerģētikas nozares vadītāju, tostarp ar “Gazprom”, “Novatek” un “Lukoil” saistītas augsta līmeņa amatpersonas.

Daļa šo nāves gadījumu joprojām raisa jautājumus un plašas diskusijas.

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