Mūžībā devusies Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere un izcilā arheoloģe Zigrīda Apala 0
19. jūlijā mūžībā devusies viena no ievērojamākajām Latvijas arheoloģēm Zigrīda Apala, kura savu dzīvi veltīja Cēsu, Āraišu un citu nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko vietu izpētei. Par viņas aiziešanu paziņojusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Lielāko daļu sava mūža Apala veltījusi arheoloģijai, pētot Cēsu un apkārtnes arheoloģisko mantojumu. Viņa vadījusi arheoloģiskos izrakumus Priekuļu Rubeņu kapsētā, Kampu-Ģūgeru arheoloģiskajās senvietās, Āraišu viduslaiku pilī un citās senvietās, kur kopā ar dzīvesbiedru Jāni Apalu pētījusi un izzinājusi Latvijas senākās vēstures liecības.
Apala pētījusi nozīmīgākās Cēsu senpilsētas vietas, tostarp Līvu laukumā, Rožu laukumā, Riekstu kalnā – pilskalnā. Nozīmīgs ir arī viņas ieguldījums Cēsu viduslaiku pils izpētē, kur vairāk nekā 30 arheoloģisko izrakumu sezonās paveiktais kļuvis par pamatu pils saglabāšanai, pētniecībai un turpmākai attīstībai.
Būtiska vieta Apalas dzīvē un darbā bija Āraišiem. Viņa līdzdarbojusies Āraišu ezerpils rekonstrukcijas un Āraišu arheoloģiskā muzejparka izveides un uzturēšanas procesos, palīdzot saglabāt šīs vietas sākotnējo ieceri un nozīmi.
No 1993. gada Apala bija nodibinājuma “Āraišu ezerpils fonds” valdes priekšsēdētāja vietniece, vēlāk arī fonda vadītāja. Godinot Jāņa Apala un Zigrīdas Apalas ieguldījumu, Amatas novada pašvaldība un organizācija “Āraišu ezerpils fonds” 2012. gadā iedibināja viņu vārdā nosauktu balvu izcilākajiem vēsturniekiem un arheologiem par vēstures mantojuma izpēti, sabiedrības izglītošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu Vidzemes reģionā.
Augstāko valsts atzinību par nopelniem Latvijas labā Apala saņēma 2012. gadā, kad tika iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri.
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