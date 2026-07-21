Foto: Evija Trifanova/LETA
Foto: Evija Trifanova/LETA
Lietus pilsētā.

Lietussargus vēl nenolieciet! Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus un pērkona negaiss 0

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LETA
15:00, 21. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Arī trešdien saulains un sauss laiks visā Latvijā nav gaidāms. Sinoptiķi prognozē, ka daudzviet līs, bet atsevišķos rajonos lietu pavadīs pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs +20 grādus.

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Debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Naktī un no rīta vietām – galvenokārt valsts austrumu daļā – veidosies migla.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, dienā tā būs +15..+20 grādi.

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Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un ne vairāk kā +19 grādi dienā.

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