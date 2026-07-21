Lietussargus vēl nenolieciet! Trešdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus un pērkona negaiss 0
Arī trešdien saulains un sauss laiks visā Latvijā nav gaidāms. Sinoptiķi prognozē, ka daudzviet līs, bet atsevišķos rajonos lietu pavadīs pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs +20 grādus.
Debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Naktī un no rīta vietām – galvenokārt valsts austrumu daļā – veidosies migla.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +10..+15 grādiem, dienā tā būs +15..+20 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaisa temperatūra būs +14 grādi naktī un ne vairāk kā +19 grādi dienā.