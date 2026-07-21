Esiet uzmanīgi! PTAC nāk klajā ar brīdinājumu autovadītājiem par maksas stāvvietām 4
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sācis izvērtēt kāda maksas autostāvvietu pakalpojumu sniedzēja komercpraksi un aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot tā pārvaldītās stāvvietas. Izvērtēšana sākta pēc strauja sūdzību pieauguma, turklāt PTAC uzmanību piesaistījušas situācijas, kad līgumsodi piemēroti ļoti īsā laikā pēc bezmaksas perioda beigām vai pat brīdī, kad autovadītājs jau atstājis stāvvietas teritoriju.
Institūcijā norāda, ka “Park Expert” komercprakses izvērtēšana sākta, reaģējot uz strauji pieaugušo sūdzību un sniegto konsultāciju skaitu.
Tāpat PTAC atzīmē, ka īpašas bažas rada autostāvvietas pie ārstniecības iestādēm, kur cilvēkiem objektīvu apstākļu dēļ var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos ar noteikumiem, reģistrētu transportlīdzekli vai veiktu apmaksu.
Līdzīga situācija vērojama arī sniegtajās konsultācijās – no 200 rakstveida konsultācijām 109 jeb 54,5% skāra “Park Expert” pakalpojumus, bet no 339 telefona konsultācijām 136 jeb 40,1% zvanu bija par “Park Expert” komercpraksi.
PTAC atgādina, ka komersantam jānodrošina skaidri un labi redzami lietošanas noteikumi, cenas un apmaksas kārtība, saprotamas ceļa zīmes un norādes, pietiekams laiks noteikumu izlasīšanai, apmaksai vai reģistrācijai, funkcionējošas reģistrācijas un maksājumu sistēmas, samērīgs un ar pierādījumiem pamatots līgumsods, sūdzību objektīva izskatīšana un atbilde 15 darbdienu laikā, kā arī līgumsoda piedziņas apturēšana līdz sūdzības izskatīšanas pabeigšanai.
PTAC iesaka pirms automašīnas novietošanas iepazīties ar zīmēm, lietošanas noteikumiem, maksu un bezmaksas stāvēšanas nosacījumiem, noteiktajā termiņā veikt apmaksu vai transportlīdzekļa reģistrāciju, kā arī pārbaudīt, vai reģistrācijas ierīcē ievadīts pareizs automašīnas numurs un saņemts apstiprinājums.
Tāpat PTAC iesaka novietot transportlīdzekli tikai tam paredzētā vietā, ievērojot ceļa zīmes un marķējumu, tehnisku problēmu gadījumā sazināties ar pakalpojuma sniedzēju un fiksēt situāciju, saglabāt maksājuma apliecinājumus, ekrānuzņēmumus, fotogrāfijas un citus pierādījumus, kā arī, saņemot līgumsodu, iesniegt pamatotu pretenziju un pievienot pieejamos pierādījumus.
Informācijā “Firmas.lv” redzams, ka “Park Expert” pagājušajā gadā strādāja ar 3,41 miljona eiro apgrozījumu, kas ir divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 27,4% un bija 107 426 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. “Park Expert” kapitālā 40% pieder Edgaram Kalējam, bet pa 30% – Zigmāram Urbānam un SIA “Elzeks”, kura īpašniece ir Aija Ansone.