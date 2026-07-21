Foto: ESPA/RETUETRS/SCANPIX/LETA

Krievijas dronu uzbrukums satricina reģionu – netālu no Rumānijas krastiem cietis tirdzniecības kuģis, ir ievainotie 3

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LA.LV
13:13, 21. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumā naktī uz 21. jūliju netālu no Rumānijas krastiem cietis tirdzniecības kuģis “Lisbon”, bet trīs cilvēki guvuši ievainojumus. Par notikušo sociālajos tīklos paziņojis Rumānijas prezidents Nikušors Dans.

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Pēc prezidenta sniegtās informācijas, uzbrukuma brīdī kuģis atradies aptuveni 20 jūras jūdžu attālumā no Rumānijas krastiem. Viņš norādīja, ka uzbrukumu īstenojuši Krievijas bezpilota lidaparāti.

Pēc incidenta uz notikuma vietu tika nosūtīti divi Rumānijas Jūras glābšanas aģentūras kuģi, kas evakuēja visu apkalpi, tostarp trīs ievainotos cilvēkus.
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Rumānijas atbildīgās iestādes informējušas, ka kuģis “Lisbon” pašlaik nekontrolēti nedreifē un nerada papildu apdraudējumu kuģošanai.

Saskaņā ar Nikušora Dana sniegto informāciju, “Lisbon” bija ceļā no Aleksandrijas Ēģiptē uz Ukrainas ostu Reni pie Donavas. Kara laikā Reni kļuvusi par vienu no svarīgākajiem Ukrainas loģistikas centriem, caur kuru valstī tiek nogādātas arī starptautiskās palīdzības kravas.

Pagaidām plašāka informācija par uzbrukuma apstākļiem un ievainoto veselības stāvokli nav sniegta. Rumānijas amatpersonas turpina sekot situācijai.

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