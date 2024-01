Degvielas cenas varētu palielināties pat par 40 centiem litrā. Kulbergs: “Tās ir spekulācijas un pārspīlējums” Ieteikt







Izdevums “Dienas Bizness” aktualizējis tematu par to, ka degvielas cenas varētu palielināties pat par 40 centiem litrā – no šī gada Latvijā ir obligātais biodegvielas piejaukums. “Tās ir spekulācijas un pārspīlējums,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents.

“Tas, protams, ir sauciens no Degvielas tirgotāju asociācijas, piekrītu, bet – pārspīlēts. Mums jau bija šie piemaisījumi divus gadus atpakaļ, tie jau bija visās mūsu degvielas cenās iekšā. Jā, to dēļ mums cenas aizgāja līdz diviem eiro litrā. Tā ir taisnība, ko mēs redzējām,” komentē Kulbergs.

Viņš aicina atcerēties kovidlaiku, kad degvielas patēriņš drastiski nokrita: “Rezultātā arī šo te piejaukumu atcēla uz diviem gadiem. Šobrīd tas vienkārši atgriežas, jo tas ir nosprausts Eiropas Komisijas regulā, ka tam ir obligāti jābūt. Tas, protams, sadārdzinās degvielu, bet es nedomāju, ka 40 centu apmērā, bet tas ir saistīts ar biržu. Lietuvā un Igaunijā šobrīd šī komponente ir klāt.”