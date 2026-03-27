Deputāte iesaka iedzīvotājiem pāriet taupības režīmā un rūpīgi izvērtēt, kam tērē naudu
Līga Kozlovska, Saeimas deputāte (ZZS), Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītāja, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” stāsta par mūsdienu realitāti.
L. Kozlovska ir tieša un saka, ka Latvijas iedzīvotājiem būs jāpāriet taupības režīmā. Ir ieteicams pārdomāt visu, ko pērkam veikalā, lai nenāktos ēdienu izmest atkritumos, kas latvieši mēdz darīt.
Runājot par budžeta pārskatīšanu, deputāte teic, ka, viņasprāt, tā ir ļoti laba doma – pārskatīt budžetu tieši tagad. Pēc viņas domām tas arī notiks, jo cita varianta vienkārši nebūs.
