Pārbaudi sevi! Pazīmes, ka dzīvo veselīgā ķermenī 0
Mēs ātri pamanām, kad ar mūsu ķermeni un veselību kaut kas nav kārtībā – sāpes, nogurums, diskomforts. Taču daudz retāk aizdomājamies par pretējo – signāliem, kas liecina, ka ar mūsu veselību viss ir kārtībā, ka ķermenis, kurā dzīvojam, ir pilnīgi vesels.
Problēma ir tā, ka mēs mēdzam uztvert šīs labās ziņas kā pašsaprotamas, jo labas veselības sajūta bieži tiek ignorēta.
Pārbaudi sevi! Lūk, būtiskas pazīmes, ka dzīvo veselīgā ķermenī!
Mierīgs un kvalitatīvs miegs
Ja aizmiedz viegli un mosties bez izteikta noguruma, tas ir viens no spēcīgākajiem veselības rādītājiem. Miegs ir vitāli svarīga bioloģiska funkcija, kas ir būtiska dzīvībai. Patiesībā tas ir tikpat svarīgs labai veselībai kā uzturs un fiziskās aktivitātes. Mierīgs un regulārs miega režīms liecina par vispārējo labsajūtu.