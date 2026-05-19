“Nu, šis jau ir vērtīgāk par jebkuru kukuli!” Tuvojoties sēņošanas sezonai, latvieši pasmaida par labākajām sēņu vietām 1

21:01, 19. maijs 2026
Latvijā ir pavisam maz tādu svētu lietu, kuras neviens nedod un neatklāj pat tuvākajiem radiniekiem. Viena no tām ir ziņas par sēņu vietām. Mēs varam dalīties ar pēdējo maizes kumosu vai pat aizdot draugam auto, bet, ja kāds nejauši uzzina, kur tieši tu ieej mežā ar grozu, tas jau ir gandrīz traģēdija.

Sēņotāji ir noslēgti un nerunīgi. Uz jautājumu: “Kur tu biji?”, atbilde parasti ir: “Tur, kur visi.”

Un tad pēkšņi – kāds pateicīgs pacients ārstam uzzīmē sēņu vietu karti. Nevis vienkārši “brauc pa grantsceļu un griez pie lielās priedes”, bet īstu, precīzu navigācijas šedevru ar orientieriem.

Soctīklos šo pārsteidzošo gadījumu komentē daudzi, sakot: “Tas nav kukulis. Tas ir augstākais uzticības apliecinājums, kādu latvietis spēj sniegt.” Tas ir līdzvērtīgi tam, kā uzticēt ģimenes zelta stieņus vai vecmāmiņas slepeno siļķu marinādes recepti.

Šajā sarunā redzams skaists piemērs – pacients ne tikai dalās ar savām svētajām vietām, bet vēl priecājas, ka operāciju varēs atlikt pēc sēņu sezonas. Tīrs latviskais romantisms, jo kam gan vajadzīga veselība, ja nevarēs aiziet pēc baravikām?

