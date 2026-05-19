“Nu, šis jau ir vērtīgāk par jebkuru kukuli!” Tuvojoties sēņošanas sezonai, latvieši pasmaida par labākajām sēņu vietām 1
Latvijā ir pavisam maz tādu svētu lietu, kuras neviens nedod un neatklāj pat tuvākajiem radiniekiem. Viena no tām ir ziņas par sēņu vietām. Mēs varam dalīties ar pēdējo maizes kumosu vai pat aizdot draugam auto, bet, ja kāds nejauši uzzina, kur tieši tu ieej mežā ar grozu, tas jau ir gandrīz traģēdija.
Sēņotāji ir noslēgti un nerunīgi. Uz jautājumu: “Kur tu biji?”, atbilde parasti ir: “Tur, kur visi.”
Un tad pēkšņi – kāds pateicīgs pacients ārstam uzzīmē sēņu vietu karti. Nevis vienkārši “brauc pa grantsceļu un griez pie lielās priedes”, bet īstu, precīzu navigācijas šedevru ar orientieriem.
Soctīklos šo pārsteidzošo gadījumu komentē daudzi, sakot: “Tas nav kukulis. Tas ir augstākais uzticības apliecinājums, kādu latvietis spēj sniegt.” Tas ir līdzvērtīgi tam, kā uzticēt ģimenes zelta stieņus vai vecmāmiņas slepeno siļķu marinādes recepti.
Šajā sarunā redzams skaists piemērs – pacients ne tikai dalās ar savām svētajām vietām, bet vēl priecājas, ka operāciju varēs atlikt pēc sēņu sezonas. Tīrs latviskais romantisms, jo kam gan vajadzīga veselība, ja nevarēs aiziet pēc baravikām?
Lūk, varat ielūkoties komentāru izlasē!
Nu … šis jau ir vērtīgāk par jebkuru kukuli.
— Alise Pabērza (@alise_paberza) May 19, 2026
Man manējā arī. Tagad, kura pirmā tur bijusi, ziņo vai ir jau vai nekā.
— Ilona Koskina (@IlonaKoskina) May 19, 2026
Mirstošs? Vai arī jūs pašrocīgi ar nāvi kāvāties. Citu variantu nav
— Zane Radzobe (@kripaz) May 19, 2026
Sagaidīs, sagaidīs! Pierakstīju uz operāciju pēc sēņu laika, bija par to ļoti priecīgs, ka nebūs sezona jāizlaiž. 🙂
— Evita (@Evita_ELei) May 19, 2026
Sēņu vietas atklāšana ir augstākā latvieša uzticības pakāpe.
— LasmaW (@Lasmons) May 19, 2026
KNAB jau izbrauc 🤪
— James (@pineconehiller) May 19, 2026
Tam pacientam Jūs esat vērtība. Ar sēņu vietām dalās tik ar īpašu cilvēku.
— Ineta (@InetaTu) May 19, 2026
padalījās ar radinieka, lai ieriebtu?🤭😆
— Lakija (@lakidzha) May 19, 2026