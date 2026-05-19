Sabiedrība tikai noplāta rokas: Pat nav neviena, ko šīs “ballītes” dēļ atlaist – aizsardzības ministrs atkāpies un valdība demisionējusi 0
Šodien Latvijas sabiedrība piedzīvoja patiesi haotisku dienu: gaisa telpas brīdinājums teju trešdaļā valsts teritorijas, elektrības pazušana plašos pierobežas reģionos, vilcienu satiksmes apturēšana un pat eksāmena pārtraukšana pierobežas skolās. Neatkarīgi no tā, vai droni tiešām ielidoja mūsu valstī vai nē, rezultāts ir viens – cilvēki vairs nejūtas droši savā zemē.
Valdība ir demisionējusi, aizsardzības ministra arī nav – nav neviena, ko atlaist. Nav neviena, kas uzņemas atbildību, bet iedzīvotāji teju jūtas kā pirmajā rindā svešā karā, tā par šīs dienas notikumiem spriež komentētāji vietnē “X”.
Pēdējo mēnešu incidenti ar droniem ir skaidri parādījuši: agrīnās brīdināšanas sistēma strādā vāji, pretdronu aizsardzība ir nepietiekama, reakcija – lielākoties nekonsekventa. Soctīklos pamatoti jautā – ja ar vienu nomaldījušos dronu var pārbiedēt pusi valsts, kas būs tad, kad apdraudējums būs īsts un nopietns?
Šī situācija izgaismo arī plašāku problēmu – ne tikai tehnisko gatavību, bet arī uzticību valsts spējai ātri un skaidri reaģēt krīzes brīžos. Lūk, ieskats komentāros!
Un ko tad tā valdība darīs – notrieks dronu? atjaunos elektrību? uzsauks tev baldrijāņu tabletes?
— Naivā no laukiem (@NaivaaLaukje) May 19, 2026
Nu bet tas taču tik latviski – atrast kādu vainīgo un atlaist. Bet tagad, kad paši atlaidušies, nav neviena ko atlaist, neviens kas atlaiž. Garlaicīgi. 🤷🏻♂️
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 19, 2026
Ne, nē, tā nevar – kuru tad vienmēr vainos visās laimēs un nelaimēs?
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 19, 2026
Ar Sprūdu, vai bez, bet realitāte ir tāda, ka mopēds pārlidoja pāri Latvijai un igauņi to notrieca. Ok, ne igauņi, bet kas nu tur mūs ar lidmašīnām sargā. Taču tas nemaina lietas būtību, ka neba nu tikai no ministra ir atkarīga dronu (ne)notriekšana.
— Jānis. (@tvitermaniaks2) May 19, 2026
Zelenski var atlaist!
Šie ir viņa droni.
👍👍👍👍
— Aleksandr 🇹🇲 (@darkcjc) May 19, 2026
@EvikaSilina pilda AM pienākumus?🤔 Vrb viņai arī būtu kas sakāms? Ak, nē… viņa jau ir tikai 'papīra tīģeris'🤡🤦♀️
— Ilona (@B03091315B) May 19, 2026
Un kas šeit notiks, ja apdraudējums būs nopietns, ne viena drona līmenī???😲
— Zigmund Stankevich🇱🇻 (@ZigmundStankev1) May 19, 2026