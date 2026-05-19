Evika Siliņa un Atis Švinka
Evika Siliņa un Atis Švinka
Foto LETA. Kolāža LA.lv

Sabiedrība tikai noplāta rokas: Pat nav neviena, ko šīs “ballītes” dēļ atlaist – aizsardzības ministrs atkāpies un valdība demisionējusi 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:41, 19. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Šodien Latvijas sabiedrība piedzīvoja patiesi haotisku dienu: gaisa telpas brīdinājums teju trešdaļā valsts teritorijas, elektrības pazušana plašos pierobežas reģionos, vilcienu satiksmes apturēšana un pat eksāmena pārtraukšana pierobežas skolās. Neatkarīgi no tā, vai droni tiešām ielidoja mūsu valstī vai nē, rezultāts ir viens – cilvēki vairs nejūtas droši savā zemē.

“Nulles fāze” jau ir sākusies: analītiķi brīdina par Putina jauno plānu, kas var ietekmēt arī Baltijas valstis
Zeme pagājušonakt izvairījās no neparedzami stipra trieciena – mums 91 000 kilometru attālumā garām patraucās asteroīds-slepkava
“Bija plkst. 14.10 pēcpusdienā, kad es iegāju mūsu dēla istabā…” Jānis Vanags atsauc atmiņā dienu, kad zaudēja arī otru dēlu
Lasīt citas ziņas

Valdība ir demisionējusi, aizsardzības ministra arī nav – nav neviena, ko atlaist. Nav neviena, kas uzņemas atbildību, bet iedzīvotāji teju jūtas kā pirmajā rindā svešā karā, tā par šīs dienas notikumiem spriež komentētāji vietnē “X”.

Pēdējo mēnešu incidenti ar droniem ir skaidri parādījuši: agrīnās brīdināšanas sistēma strādā vāji, pretdronu aizsardzība ir nepietiekama, reakcija – lielākoties nekonsekventa. Soctīklos pamatoti jautā – ja ar vienu nomaldījušos dronu var pārbiedēt pusi valsts, kas būs tad, kad apdraudējums būs īsts un nopietns?

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nu, šis jau ir vērtīgāk par jebkuru kukuli!” Tuvojoties sēņošanas sezonai, latvieši pasmaida par labākajām sēņu vietām
Live
TEKSTA TIEŠRAIDE. Apdraudējums gaisa telpā netika konstatēts – pierobežā šovakar izsludinātā trauksme beigusies
“Gulēšana koridorā ir realitāte!” Ukraina brīdina krievus par to, kas viņus sagaida un kam viņiem jāgatavojas

Šī situācija izgaismo arī plašāku problēmu – ne tikai tehnisko gatavību, bet arī uzticību valsts spējai ātri un skaidri reaģēt krīzes brīžos. Lūk, ieskats komentāros!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mēs atvainojamies!” Ukraina pēc notriektā drona Igaunijā norāda uz patiesajiem vainīgajiem
10 pašvaldībās neskaitāmās skolās gaisa telpas incidenta dēļ tika pārtraukts 9. klases eksāmens; kas notiks ar šiem bērniem tālāk?
Smagos tehniskos apstākļos virs Igaunijas konstatēto dronu likvidēja rumāņu iznīcinātāji; kas viņiem traucēja?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.