Foto: pexels.com

Dobes karalis burkāns: kā tas uzlabo redzi, zobu veselību un palīdz regulēt svaru?







Rudens ir ražas laiks, kas nozīmē, ka uzturā gan svaigā, gan pārstrādātā veidā vairāk varam uzņemt dažādus vērtīgus dārzeņus. Viena no populārākajām Latvijas rudens veltēm ir burkāns. Nevelti to dēvē par dobes karali, jo tas ir ne tikai gards, bet arī viens no vērtīgākajiem dārzeņiem – piesātināts ar šķiedrvielām, dažādiem vitamīniem un minerālvielām, kas ir svarīgi cilvēka veselībai un labsajūtai. Kāpēc burkānus jāēd un kā tie var noderēt cilvēka veselībai, skaidro farmaceite Zane Melberga.

Ikdienā parasti uzturā lietojam oranžos burkānus, taču, vai zināji, ka paši pirmie burkāni, kas 12.-13. gadsimtā no Dienvidaustrumāzijas un Afganistānas atceļoja uz Eiropu, bija dzeltenā un violetā krāsā? Pasaulē pastāv vismaz 20 dažādas burkānu sugas, turklāt tie mēdz būt arī baltā un sarkanā krāsā.

Oranžie burkāni savu spilgto krāsu ir ieguvuši no beta karotīna, kas ir antioksidants. Savukārt dzeltenajos burkānos visvairāk ir antioksidants luteīns, kas nepieciešams cilvēka acu veselībai.

Burkāns sastāv no aptuveni 88% ūdens, taču vienlaikus tas ir bagāts ar daudz šķiedrvielām, kā arī vērtīgiem vitamīniem un minerālvielām:

– vitamīniem – A, C, K un B6;

– mangānu;

– kalciju;

– kāliju;

– dzelzi.

Kā burkāni var noderēt cilvēka veselībai?

Sirds un asinsvadu veselībai

Burkānos ir daudz antioksidantu, kas ir nepieciešami, lai mazinātu saslimšanu ar dažādām sirds un asinsvadu slimībām. Tāpat burkānos ir daudz šķiedrvielu, kas var palīdzēt pazemināt holesterīna līmeni asinīs. Ja cilvēkam ir paaugstināts holesterīna līmenis, kas ir virs 5 mmol/l, palielinās aterosklerozes veidošanās risks, kas var izraisīt gan miokarda infarktu, gan insultu.

Acu veselībai

Burkāni ir viens no vērtīgākajiem beta karotīna avotiem, kas cilvēka organismā tiek pārstrādāts par A vitamīnu. Piemēram, ja pieaugušais apēd četrus vidēja izmēra burkānus, viņam izdodas uzņemt optimālo A vitamīna dienas devu. Konkrētais vitamīns palīdz acij ražot pietiekami daudz mitruma, lai tās nebūtu sausas un neradītu kairinājumu.

Vēdera veselībai un optimālam svaram

Ņemot vērā, ka šajos veselīgajos dārzeņos ir augsts šķiedrvielu sastāvs, burkānus ieteicams ēst svaigā un neapstrādātā veidā, ja ir vēdera aizcietējums. Šķīstošās šķiedrvielas labvēlīgi ietekmē gan gremošanas trakta veselību, gan vielmaiņu, kā arī sniedz sāta sajūtu.

Piemēram, vienā normāla izmēra burkānā ir aptuveni 1,7 grami šķiedrvielu, kas var veidot līdz pat aptuveni 8% no dienā ieteicamā uzņemamā šķiedrvielu daudzuma. Burkānos ir arī zems kaloriju daudzums, tāpēc tos ieteicams iekļaut uzturā, lai uzturētu veselīgu svaru. Tas ir iemesls, kāpēc daudzās detoksa jeb ķermeņa attīrīšanas programmās tiek iekļautas sulas ar augstu burkānu sulas sastāvu.

Kaulu un zobu veselībai

Burkāns nav pirmais dārzenis, par kuru iedomājamies, ja nepieciešams stiprināt savu kaulu veselību. Taču izrādās, ka burkānos ir pietiekams daudzums gan kalcija, gan K vitamīna, kas palīdz uzturēt kaulu veselību. Šie vitamīni ir svarīgi arī zobu veselībai, jo tie zobus stiprina un aizsargā pret baktēriju radītajiem bojājumiem, kas veicina caurumu veidošanos zobos. Savukārt burkānos esošais vitamīns A palīdz uzturēt labu gļotādas veselību – aizkavē zobu smaganu iekaisumu veidošanos.

Skaistumam

Burkānos esošais A vitamīns labvēlīgi ietekmē sejas ādas stāvokli – novērš noguruma un aizkavē pirmās novecošanās pazīmes rašanos, kā arī aizsargā ādu no UV staru negatīvās ietekmes. Tāpat tas palīdz izlīdzināt vienmērīgu sejas ādas krāsu. Burkānos ir arī C vitamīns, kas atbild par kolagēna ražošanu. Ja organismā ir optimāls kolagēna daudzums, sejas āda ir mirdzoša un tā lēnāk noveco.

Mājas apstākļos var pagatavot sejas masku – rīvētiem burkāniem pievieno tējkaroti medus un maigi uzklāj uz ādas. To uz sejas atstāj 10 līdz 15 minūtes un pēc tam noskalo ar remdenu ūdeni. Āda pēc maskas ir pabarota un mirdzoša. Bieži vien tiek izmantota arī burkānu sēklu eļļu, kas der gan matiem, gan sejai. Piemēram, tā var palīdzēt attīrīt galvas ādu no blaugznām un padarīt matus biezākus.

Saaukstēšanās laikā

Lai stiprinātu imunitāti pirms vai pēc saaukstēšanās, kā arī tās laikā, ieteicams iekļaut uzturā burkānus jo arī tajos ir vērtīgais C vitamīns. To var uzņemt, piemēram, sulas veidā ar vēl citām sastāvdaļām – citronu, medu un ingveru, jo šķidrumi daudz ātrāk uzsūcas organismā.

“Ja cilvēkam no burkāniem nav alerģija, kas izpaužas kā nieze mutes kaktiņos, apsārtums dažādās ķermeņa daļās, vispārējs diskomforts, kā arī netraucē tas, ka āda var kļūt nedaudz iedzeltena, tos droši var lietot uzturā. Taču cilvēkiem, kuri saskaras ar šādām problēmām un kuriem burkāni negaršo, tāpat nepieciešams uzņemt svarīgos vitamīnus.

Aptiekās ir pieejami dažādi kompleksie uztura bagātinātāji, kuru sastāvā ir attiecīgie vitamīni. Par piemērotāko uztura bagātinātāju izvēli un lietošanu ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu,” skaidro farmaceite Zane Melberga.