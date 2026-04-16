Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA

Donalds Tramps nācis klajā ar svarīgu paziņojumu pēc vēsturiskajām sarunām starp Izraēlas un Libānas pārstāvjiem 15

LETA
19:39, 16. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Izraēla un Libāna vienojušās par uguns pārtraukšanu uz desmit dienām, paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.

Veselam
Kokteilis
ASV prezidents paziņoja, ka pamieru ievēros arī Irānas atbalstītais Libānas šiītu teroristiskais grupējums “Hizbollah”. “Viņiem būs pamiers, un tas ietvers “Hizbollah”,” žurnālistiem Baltajā namā paziņoja Tramps.

Paredzēts, ka pamiers stāsies spēkā ceturtdien plkst. 24 pēc Latvijas laika, sociālās saziņas vietnēs pavēstījis Tramps, piebilstot, ka vienošanās panākta pēc “lieliskām” sarunām starp Libānas prezidentu Žozefu Aunu un Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu.

Ceturtdien Vašingtonā notikušās sarunas bija pirmā tiešā tikšanās starp Izraēlas un Libānas pārstāvjiem pēdējo desmitgažu laikā.

Netanjahu apstiprinājis, ka Izraēla piekritusi pamieram. “Mums ir iespēja noslēgt vēsturisku miera līgumu ar Libānu,” norādīja Izraēlas premjerministrs.

Tramps norādījis, ka uzdevis viceprezidentam Džeimsam Deividam Vensam, valsts sekretāram Marko Rubio un ASV Apvienoto štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājam ģenerālim Denam Keinam sadarboties ar Izraēlu un Libānu, lai panāktu ilgtspējīgu mieru.

“Man ir bijis gods atrisināt deviņus karus visā pasaulē, un šis būs mans desmitais, tāpēc izdarīsim to!” paziņoja Tramps, kas 28. februārī kopā ar Izraēlu sāka uzbrukumu pret Irānu.

Marta sākumā arī “Hizbollah” iesaistījās Irānas karā un veica uzbrukumus Izraēlai, šādi cenšoties atbalstīt Teherānu.

Kopš kara sākuma Izraēlas triecienos Libānā nogalināti vairāk nekā 2000 cilvēku un vairāk nekā miljons cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas. Izraēlas karavīri ir iegājuši Libānas dienvidos.

Tramps trešdienas vakarā paziņoja, ka Aunam un Netanjahu ceturtdien paredzēta saruna, taču pagaidām nav gūts apstiprinājums, ka šāda saruna būtu notikusi.

