Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Mārtiņš Kossovičs

Brīvdienās, ieejot “Twitterī”, šķita, ka esam dzērāju sabiedrība, uzskata Rīgas domes deputāts 8

LA.LV
12:02, 9. augusts 2025
Viedokļi

Mārtiņš Kossovičs, Rīgas domes deputāts, “Progresīvie” frakcijas vadītājs un uzņēmējs, TV24 raidījumā “Preses klubs” skaidro, ka jaunie alkohola tirdzniecības ierobežojumi sabiedrībā raisījuši gan ironiju, gan neizpratni – sociālajos tīklos daļa lietotāju dramatizē situāciju, taču aptaujas dati rāda, ka vairumam iedzīvotāju pielāgošanās problēmu neradīs.

Kokteilis
Kokteilis
Kossovičs skaidro, ka alkohola patēriņa samazinājums nenotiks uzreiz, bet, “ieejot “Twitterī” brīvdienās, šķita, ka esam tiešām kaut kāda dzērāju sabiedrība”. Lai arī internetā publicētie ieraksti par alkohola tirdzniecības laika ierobežojumu ir bēdīgi smieklīgi, deputāts ir neizpratnē, vai tiešām sabiedrība nevar pielāgot savu laiku, lai iegādātos alkoholu.

Aptaujas dati liecina, ka 10% no aptaujātajiem jaunais likums negatīvi ietekmēs viņu dzīvi, bet, turpretī, lielākajai daļai sabiedrības ar jauno ierobežojumu problēmu nebūs.

“Manuprāt, šie grozījumi ir okey. Es laikam biju tas cilvēks, kurš uzskatīja, ka skaidrs, ka te ir kaut kādi kompromisi ar alkohola lobiju. Man sen šķiet, ka tas nav normāli, ka, piemēram, benzīntankos joprojām var nopirkt ne tikai vieglo alkoholu – alu, bet arī stipro pie kases. Liekas, ka tur kaut kas nav kārtībā ar vērtībām,” uzskata uzņēmējs.

Viņš stāsta, ka ir Skandināvijas modeļa piekritējs, kur alkohols maksā dārgāk – arī nodokļi ir lielāki, jo valstij, visticamāk, pēc tam nākas savest kārtībā iedzert mīļu veselību.

