Attēlam ilustratīva nozīme
Foto. Scanpix/LETA/Menahem Kahana / AFP

Drona uzbrukums izraisa sprādzienu naftas terminālī AAE – kas notiek Tuvajos Austrumos? 0

LETA
7:41, 17. marts 2026
Izraēlas armija otrdien paziņojusi, ka sākusi “plašu triecienu vilni” pret Irānas režīma mērķiem Teherānā.

Armija arī paziņoja, ka sākusi papildu triecienu vilni pret Irānas atbalstītā kaujinieku grupējuma “Hizbollah” infrastruktūru Beirūtā.

Izraēla šorīt ziņoja, ka identificējusi raķetes, kas palaistas no Irānas pret Izraēlas teritoriju.

Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.

Ar jaunu intensitāti atsācies arī Libānas šiītu grupējuma “Hizbollah” un Izraēlas konflikts.

AAE drona trieciens izraisa ugunsgrēku naftas terminālī

Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) drona trieciens otrdien izraisījis ugunsgrēku naftas terminālī Fudžairā, vēsta ziņu aģentūra WAM.

Ugunsgrēkā un sekojošajā sprādzienā neviens cilvēks necieta, ziņoja WAM.

AAE gaisa telpa šorīt tika uz neilgu laiku slēgta, armijai reaģējot uz raķešu un dronu draudiem no Irānas.

Ziņu aģentūras AFP žurnālists Katarā ziņoja, ka dzirdējis sprādzienus, pretgaisa aizsardzībai atvairot Irānas uzbrukumus netālu no Dohas.

Neilgi pēc tam Kataras Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pārtvērusi raķešu uzbrukumu, un Dubaijas iedzīvotāji saņēma brīdinājumu par raķešu uzbrukumu.

Kopš ASV un Izraēlas triecieniem Irānai 28. februārī šajā karā Irānā nogalināti vismaz 1300 cilvēku, Libānā vismaz 850 cilvēku un Izraēlā nogalināti 12 cilvēki, liecina šo valstu amatpersonu ziņotais. ASV armija pavēstījusi, ka nogalināti 13 tās karavīri un aptuveni 200 ievainoti.

ASV vēstniecība Bagdādē pakļauta dronu un raķešu uzbrukumam

ASV vēstniecība Bagdādē otrdienas rītā tika pakļauta jaunam dronu un raķešu uzbrukumam, paziņoja drošības spēku amatpersona.

Ziņu aģentūras AFP žurnālists ziņoja, ka redzējis, kā pēc eksplozijas vēstniecības kompleksā pacēlās melni dūmi, kā arī pretgaisa aizsardzība pārtvēra vēl vienu dronu.

“Vēstniecībai uzbruka trīs droni un četras raķetes, un vismaz viens drons nogāzās tās iekšienē,” sacīja drošības spēku amatpersona.

Dažas stundas pirms tam pretgaisa aizsardzība bija atvairījusi raķešu uzbrukumu ASV vēstniecībai.

