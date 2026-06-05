Foto: ESPA/RETUETRS/SCANPIX/LETA

Dronu uzbrukumos kuģiem Azovas jūrā nogalināti pieci Azerbaidžānas pilsoņi 0

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LETA
14:42, 5. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Dronu uzbrukumos diviem kravas kuģiem Taganrogas līcī Azovas jūrā naktī uz piektdienu gājuši bojā pieci Azerbaidžānas pilsoņi, paziņojusi Azerbaidžānas Ārlietu ministrija. Kuģu apkalpes veidoja 25 Azerbaidžānas pilsoņi. Krievija paziņoja Baku, ka uzbrukuma rezultātā gājuši bojā pieci Azerbaidžānas pilsoņi un vēl trīs tika ievainoti, pavēstīja ministrija. Tā uzsvēra, ka cietušie kuģi nepieder Azerbaidžānas valstij.

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Izdevums “day.az” vēsta, ka droni uzbruka kravas kuģim “Natra”, kas kuģo ar Belizas karogu, un kuģim “Cirkon”, kas reģistrēts Palau. Kuģi bija ceļā no Turcijas uz Rostovu pie Donas.

Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi platformā “Telegram” pavēstīja, ka naktī uz piektdienu tika veikti triecieni pieciem kuģiem Mariupoles, Berdjanskas ostās un okupēto Ukrainas teritoriju piekrastes ūdeņos.

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Pieci kuģi – sauskravas kuģi un tankkuģis – bija iesaistīti Ukrainas graudu zagšanā un militāro kravu pārvadāšanā, paziņoja Brovdi.

“Melnās jūras marodieru aizkrāsotie sauskravas kuģu un tankkuģu nosaukumi un izslēgtie radari, lai klusi zagtu Ukrainas graudus, pārvadātu militārās kravas un degvielu, vairs nenodrošina ne ilgtermiņa izdzīvošanu, ne pārvadājumu regularitāti,” viņš raksta savā “Telegram” kanālā.

Ukrainas bezpilota sistēmu spēki informēja, ka 1. atsevišķā centra operatori trāpīja pieciem ienaidnieka kravas kuģiem, kurus izmantoja okupācijas karaspēka apgādei.

“Starp sašautajiem mērķiem: kravas kuģis Berdjanskas rajonā, divi kravas kuģi Jaltas rajonā, divi kravas kuģi Mariupoles rajonā,” paziņoja bezpilota sistēmu spēki.

Bezpilota sistēmu spēki norādīja, ka ikviens kuģis, kas strādā ienaidnieka militārās loģistikas labā vai piedalās nelikumīgā resursu eksportā no okupētajām teritorijām, faktiski finansē kara turpināšanu pret Ukrainu un ir leģitīms mērķis, kuram var uzbrukt.

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