Vētras postījumi. 29.07.2924

Tuvākajās stundās laikapstākļi vietām strauji pasliktināsies: izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums 0

Pievieno LA.LV
LETA
14:11, 5. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Tuvākajās stundās vietām Latvijas centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC). Negaiss turpināsies līdz vakaram.

Kokteilis
Katram ir savs veiksmes talismans, ko ieteicams nēsāt līdzi: noskaidro savu pēc dzimšanas datuma
Kokteilis
Kādai automašīnai tev vajadzētu piederēt saskaņā ar zodiaka zīmi 32
Kārlis Streips: “No viņa Latvijai nekāda īsta labuma nav un arī nebūs”
Lasīt citas ziņas

Dzeltenās pakāpes brīdinājums ir spēkā līdz plkst. 23.

Sinoptiķi norāda, ka stipra pērkona negaisa laikā iedzīvotājiem ir jāmeklē patvērums slēgtās telpās, kā arī tiks traucētas āra aktivitātes. Īpaši piesardzīgiem jābūt vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, mežos un atklātās teritorijās. Tāpat dažviet iespējami elektroenerģijas vai pakalpojumu traucējumi.

CITI ŠOBRĪD LASA
VDD rosina par spiegošanu Krievijas labā apsūdzēt četrus Latvijas valstspiederīgos
VIDEO. Pamatīgs trieciens maciņam! Rīgā avarējusi luksusa klases automašīna
Noslēpumu plīvurs ir kritis! Ražotājs atklāj, kādas tad patiesībā garšas “slēpās” slepenajos čipsos

Krasu vēja brāzmu gadījumā nolauzti koku zari, citi nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu, kā arī lietusgāzes var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos un zemāko teritoriju applūšanu. Braukšanas apstākļus uz ceļiem var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka svētdien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Arī svētdien daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, vietām izveidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes.

Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+22°.

No dienas vidus Rīgā brīžiem līs, ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, prognozē sinoptiķi.

Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +20…+22°

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Gribēja tikai paņemt lietas no auto: vīrietis atver sava pikapa durvis un sēdeklī ierauga lāci
VIDEO. Tiešraides piekūnu jaunuļi viens pēc otra dodas savos pirmajos lidojumos
Tūristi masveidā bēg no svelmainajiem Eiropas dienvidiem: kurp viņi tagad dodas?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.