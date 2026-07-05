“Palikām aiz durvīm!” Atpūtnieki ceļ trauksmi par “Booking” platformas ēnas pusi 0
Ceļojumu rezervēšanas platformas pēdējos gados kļuvušas par pašsaprotamu daļu no tūrisma industrijas. Dažu minūšu laikā iespējams atrast naktsmītni gandrīz jebkur pasaulē, salīdzināt cenas, izlasīt atsauksmes un veikt rezervāciju.
Lai arī šīs sistēmas atvieglo dzīvi gan klientiem, gan naktsmītņu izīrētājiem, ne vienmēr viss notiek gludi un bez starpgadījumiem. Par piedzīvoto platformā “Booking” vietnē “Threads” dalās Dana. Viņa raksta: “Vērts piefiksēt – “Booking” neuzņemas atbildību, ja apartamentu īpašnieks jūs tomēr atstāj aiz durvīm!!! @bookingcom tik slikta pieredze!!!!! Kā var atstāt savā lapā apartamentus, kuri slēgti jau no marta + nauda arī jau samaksāta un diennakti pirms vēl atsūtit, lai norādām ierašanos laiku. WTF..”
Izrādās, Dana nav vienīgā, kas nonākusi nelāgās situācijās, izmantojot šīs platformas pakalpojumus. Kāda lietotāja norāda, ka pirms dažām nedēļām nonākusi identiskā situācijā un joprojām gaida naudas atmaksu. Cits komentētājs stāsta, ka pēc neveiksmīgas rezervācijas kompensācijas vietā saņēmis vien 10 eiro vērtu kuponu ar izmantošanas termiņu trīs dienām.
Arī paši namu saimnieki izrāda nepatiku. “Kā izīrētājs varu teikt: “Gaidu, kad būs cita platforma!” Mēs nevaram rakstīt tekstu paši pie naktsmītņu apraksta, portāls to ģenerē patstāvīgi. Aizvērtu kalendāru automātiski atver pēc noteikta laika. Tikai tad, kad iekrita rezervācija, uzzināju, ka “Booking” atvēris kalendāru. Pieprasījumus automātiski ģenerē mūsu vietā, piemēram, cikos ieradīsies vai vai vajag bērnu gultiņu utt.,” skaidro Anete.
Ko domā citi komentētāji?
“Nekad īsti nebiju fans šiem apartamentu rentals. Vienmēr foršāk ir bijis palikt viesnīcās, tur vismaz, ja istabiņa neapmierina, tad iedod citu.”
“Nekad neesmu sapratusi, kur ir prikols palikt svešā dzīvoklī. Tur tak tie izīrētāji var būt ar visdažādākajiem putniem un izčakarēt jebkuru ceļojumu. Tam ir domātas viesnīcas.”
“Man ir divas reizes bijusi situācija, kad rezervētais apartaments neatbilst aprakstam. Piemēram, vienreiz tas bija fasādes remonts, kura dēļ nevarēja pilnvērtīgi izmantot balkonu. “Booking” atcēla rezervāciju un atgrieza naudu. “Booking” jau ir tikai starpnieks, nevar garantēt 100%, ka problēmu gadījumā atradīs tev citu naktsmītni, bet naudu vienmēr atgriež.”
“”Booking” neuzņemas atbildību par neko, it īpaši gadījumos, kad viņiem ir jākompensē zaudējumi. Naktsmītnes tiek vienkārši ignorētas, un par īpašniekiem ņirgājas, klaji melojot. Šobrīd “Booking” vainas dēļ naktsmītnei radīti zaudējumi 780 eiro apmērā, un viss, ko tu saņem no “Booking” palīdzības dienesta, ir problēmas ignorēšana, pārtraucot sarunu tajā brīdī, kad nosauc lietas numuru. Un, dzirdot apkārt, ka tiek čakarēti patērētāji, brīnos, ka šis uzņēmums vēl spēj eksistēt.”
“Cik bieži “Booking” vajadzētu braukt un pārbaudīt, vai vēl darbojas, vai fasādi neremontē, vai duša ir tīra? Un, ja palasa viņu rezervācijas noteikumus, tad kas tur ir rakstīts?”
“”Booking” izmantoju vairākas reizes gadā. Pēdējo četru gadu laikā bija viena problēma ar to, ka Spānijā dzīvoklis bija “palietots”. Pārējās reizes viss bijis perfekti.”
“Šādos gadījumos ir jāsazinās ar “Booking” customer service dienā, kad ir paredzēts check-in, un jāskaidro situācija. Viņiem būtu jāpiedāvā alternatīva gadījumā, ja norezervētās vietas īpašnieks neatsaucas vai izrādās, ka pakalpojums nav pieejams, piedāvājot alternatīvu tajā pašā pilsētā un tajos pašos datumos. Protams, var gadīties, ka jāpiemaksā starpība. 2024. gadā uz “Summersound” apartamentiem bija overbookings – uz vienu dzīvokli bija divas rezervācijas, un tam, kurš pirmais atbrauca, tika nodotas atslēgas.”
Situāciju ir gatavi izvērtēt padziļināti
Situāciju komentē “Booking” pārstāvis: “Ja naktsmītne nespēj izpildīt rezervāciju, mūsu mērķis vienmēr ir pēc iespējas ātrāk palīdzēt klientiem atrast piemērotu alternatīvu. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad neparedzētas situācijas rodas pēdējā brīdī. Ja atbalsts, ko cenšamies nodrošināt saviem klientiem, kādā gadījumā nav bijis pietiekams, mēs esam gatavi situāciju izvērtēt padziļināti, tostarp nepieciešamības gadījumā izskatīt iespēju atmaksāt naudu vai piešķirt papildu kompensāciju atkarībā no konkrētajiem apstākļiem.”