VIDEO. “Izskatās, ka kāds valsi griež!” Kurzemes pusē aculieciniecei izdevies nofilmēt “velna slotu” 0
Sociālajā vietnē “Facebook” plašu ievērību un aktīvu apspriešanu izpelnījies lietotājas Andas publicētais videoieraksts, kas uzņemts Kurzemes pusē. Autorei izdevies iemūžināt salīdzinoši retu un vizuāli iespaidīgu dabas parādību, ko pati nodēvējusi par mini tornado, jautājot citiem lietotājiem, kurš vēl pēdējā laikā ko līdzīgu ir redzējis.
Video skaidri redzams, kā pilnīgi skaidrās debesīs un saulainā dienā virs pļavas griežas spēcīgs gaisa virpulis, kas augstu gaisā uznesis un dancina zāles stiebrus un lapas. Šo meteoroloģisko fenomenu tautā jau izsenis mēdz dēvēt par “velna slotu” vai “siena vellu”.
Publicētais video raisījis pamatīgu nostalģijas un stāstu vilni komentāros, kuros iedzīvotāji labprāt dalās savās atmiņās un piedzīvotajā.
Vairāki komentētāji atgādina, ka šādas “velna slotas” parasti uzrodas pilnīgā bezvēja un ļoti karstās dienās, pēkšņi saceļoties no nekurienes. Īpaši spilgti tas palicis atmiņā tiem, kuri savulaik laukos ar rokām grābuši sienu – virpulis uznācis un acumirklī izārdījis jau sagrābtos vālus vai pat pacēlis gaisā veselus siena gubeņus, sagādājot bērniem lielu prieku, bet strādniekiem – papildu darbu.
Kāda komentētāja asprātīgi piebildusi, ka, skatoties uz šādu skatu, pirmajā brīdī varētu pat nodomāt, ka pļavā uzdarbojas pats Harijs Poters, kamēr citi vienkārši priecājas par dabas skaistumu, salīdzinot virpuli ar eleganti dejotu valsi.
Tāpat cilvēki atzīst, ka šādas sastapšanās mēdz radīt diezgan dīvainas un pat baisas sajūtas, jo pirms virpuļa pacelšanās apkārtnē mēdz iestāties pilnīgs klusums, kad pēkšņi pieklust pat putni un ir dzirdama tikai sauso lapu vai zāles čaukstoņa.
Lai gan šie virpuļi parasti nav bīstami un drīz vien izgaist tikpat pēkšņi, kā uzradušies, tie mēdz paķert līdzi visu vieglāko, kas gadās ceļā, tostarp dārzā atstātus plēves gabalus vai maisus, ko pēc tam saimniekiem vairs neizdodas atrast.
Tomēr Kurzemē fiksētajā gadījumā parādība uztverta ar smaidu, lasītājiem pamanot arī kādu pozitīvu niansi – galvenais, ka sunim šī dabas rotaļa sagādājusi milzu jautrību.