“Sist viņus nost vai nesist?” Agris Daņiļevičs kritizē deputātu atturēšanos balsojumos 0
Horeogrāfs Agris Daņiļevičs TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda viedokli par ideju liegt deputātiem iespēju balsojumos atturēties. Viņaprāt, Saeimas deputātiem jābūt izlēmīgiem, jo vēlētāji viņiem ir uzticējuši pieņemt konkrētus lēmumus.
Sabiedrības iniciatīvu portālā “Mana balss” atkal sākta parakstu vākšana par iespējas Saeimas deputātiem atturēties balsojumos atcelšanu.
Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Signetta Katrīna Bričeva. Viņa aicina līdzpilsoņus pievienoties iniciatīvai par grozījumiem Saeimas kārtības rullī, lai deputātiem balsojumos būtu tikai divas izvēles – “par” vai “pret”. Pašreizējā sistēmā deputāti var balsot arī “atturas”.
Bričevas ieskatā, šāda iespēja faktiski nozīmējot izvairīšanos no atbildības. Tam savā ziņā piekrīt arī Agris Daņiļevičs, kurš raidījumā salīdzināja politiku ar sportu, kur lēmumu reizēm nosaka sekundes tūkstošdaļas vai milimetri.
“Ja tu atturies, tas nozīmē, ka tu nestrādā,” pārliecināti pauda Daņiļevičs, kurš uzsvēra, ka šis ir brīdis, kad jābūt stingriem savā pārliecībā. Atturēšanās neatbilst šī brīža notiekošajam pasaulē un sabiedrības gaidām pēc atbildīgas rīcības.
“Tev ir tie svaru kausi uz vienu vai otru pusi jānosver, tāpēc ka tu esi ievēlēts, tev ir uzticējušies. Un galu galā – mēs nevaram šobrīd atļauties šaubīties. Ielido trīs lidmašīnas Igaunijā, un mēs domājam – sist viņus nost vai nesist? Šis ir laiks, kad ir jāsaprot – jā vai nē, balts vai melns, daru vai nedaru. Atturēšanās nav šim laikam vēlama.”